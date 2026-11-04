Pudu Robotics представляет серию PUDU TOMO S: автоматизация ухода за газоном теперь включает заточку ножей

Компания Pudu Robotics, мировой лидер в области коммерческой робототехники, сегодня официально представила серию PUDU TOMO S на мероприятии, посвященном запуску новой продукции, перенеся свой опыт в области робототехники в домашнюю среду. Новая серия роботов-газонокосилок, созданная на основе системы автоматической заточки ножей SharpLoop Self-Sharpening System, сочетает автоматизированное обслуживание ножей с точным скашиванием травы, помогая владельцам домов поддерживать аккуратный вид газонов при минимальном объеме регулярного обслуживания.

Выход PUDU на рынок бытовой робототехники опирается на многолетний опыт работы в сложных условиях коммерческой эксплуатации. Сотрудничество с такими всемирно известными компаниями, как Walmart, Toyota, Marriott и Pizza Hut, позволило PUDU накопить значительный опыт в обеспечении надежности продукции, ее адаптации к различным условиям, эффективном внедрении и постоянной технической поддержке. Высокие требования корпоративных заказчиков к стабильности работы оборудования помогли PUDU разработать и внедрить робототехнические решения в широких масштабах, заложив основу для их применения в повседневном быту.

В основе этого расширения лежит архитектура PUDU «Один мозговой центр — множество воплощений» (One Brain, Multiple Embodiments), объединяющая навигацию, манипулирование объектами и взаимодействие с окружающей средой, а также управление движением и координацию нескольких роботов. Эта масштабируемая технологическая основа поддерживает различные конструкции роботов и сценарии применения, позволяя PUDU внедрять свои технологии в бытовую сферу.

«Привести робототехнику в каждый дом — значит подарить людям больше времени, чтобы наслаждаться повседневной жизнью», — заявил Феликс Чжан (Felix Zhang), генеральный директор PUDU. — В PUDU TOMO мы переносим многолетний опыт коммерческой робототехники на уход за газоном, сочетая надежную работу с автоматизацией на только при скашивании травы, но и при обслуживании ножей. Сокращая объем повседневных работ, необходимых для поддержания ухоженного газона, мы воплощаем нашу миссию — облегчать труд и делать жизнь лучше, непосредственно в домах людей».

Серия PUDU TOMO S: система самостоятельной заточки ножей для стабильно ровного среза

Автоматическое скашивание травы экономит время, однако необходимость регулярно поддерживать остроту ножей по-прежнему остается одной из задач владельцев домов. Серия PUDU TOMO S включает обслуживание ножей непосредственно в рабочий цикл газонокосилки, сочетая автоматическую заточку с высокой производительностью скашивания, что позволяет поддерживать качество газона при минимальном вмешательстве пользователя.

В основе конструкции лежит система SharpLoop Self-Sharpening System, которая при необходимости автоматически затачивает вращающиеся ножи на зарядной станции. Цикл «скашивание — возвращение на станцию — заточка — повторение», не требующий использования инструментов, помогает сохранять остроту ножей и эффективность скашивания в течение длительного времени. Сокращая потребность в регулярном обслуживании и замене ножей, система избавляет владельцев домов от необходимости часто работать с острыми лезвиями, оставляя им больше времени для отдыха и наслаждения своим садом.

Система Lift-Cut-Discharge System эффективно справляется с высокой, густой и влажной травой благодаря двум высокомоментным двигателям мощностью 636 Вт каждый, обеспечивающим вращение ножей со скоростью до 6000 об/мин. Аэродинамические ножи с высокой подъемной способностью приподнимают примятую траву и направляют ее в зону скашивания, а специальный задний канал выброса отводит срезанную траву, предотвращая ее скопление, что обеспечивает более чистый срез, уменьшает вероятность забивания механизма травой и сокращает необходимость ручной доработки.

Особое внимание уделено аккуратности обработки краев газона. Технология Zero Edge Cutting в PUDU TOMO сочетает режущую деку со смещенным расположением, интеллектуальные боковые датчики и чувствительный к контакту боковой бампер. Конструкция деки позволяет приблизить линию скашивания к границе газона, а данные датчиков и сигналы бампера помогают роботу двигаться вдоль стен, деревьев, цветочных клумб и открытых краев газона, сокращая ширину нескошенных полос и потребность в ручном подравнивании травы. При этом система поворота задних колес на 180° обеспечивает разворот практически на месте, позволяя выполнять плавные повороты с малым радиусом и минимальным повреждением дернового покрытия. Чередование направлений скашивания и маршрутов возвращения вдоль периметра дополнительно способствует равномерному внешнему виду газона и уменьшением заметных следов от колес.

Полный привод позволяет PUDU TOMO уверенно работать даже на сложных участках. Четыре независимых высокомоментных ступичных двигателя обеспечивают сцепление с поверхностью на склонах крутизной до 45°. Плавающая режущая дека повторяет рельеф поверхности, а независимая подвеска позволяет преодолевать препятствия высотой до 6 см.

Навигационная система Triple-Sense Navigation объединяет круговой лидар с обзором 360°, систему компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта (AI Vision) и сетевую технологию RTK, обеспечивая позиционирование с точностью до сантиметра без необходимости установки локальной базовой станции RTK. Функция One-Tap Auto Mapping автоматически определяет границы газона и планирует маршруты уже при первом запуске, устраняя необходимость прокладывать ограничительные провода и вручную создавать карту участка.

Серия PUDU TOMO S будет представлена в трех версиях для газонов площадью от 1500 м² (0,37 акра) до 5000 м² (1,24 акра); начало продаж ожидается ранней весной 2027 года. Информацию о ценах и доступности продукции в разных регионах можно получить на веб-сайте PUDU HOME, где также можно подписаться на новости о продукции и обновлениях, связанные с ее выходом на рынок.