Ведущие инвестиционные банки Российской Федерации будут организаторами размещения «зеленых» облигаций города Москвы

В столице России на 27 мая наметили размещение на Мосбирже «зеленых» облигаций (74-й выпуск облигаций города Москвы). Срок обращения выпуска объемом 70 миллиардов рублей составляет семь лет. Купонную ставку объявят 26 мая. Власти мегаполиса намерены использовать средства от размещения «зеленых» облигаций для финансирования городских проектов, нацеленных на снижение уровня загрязненности воздуха автомобильным транспортом.

Отмечается, что функции организаторов по размещению столичных «зеленых» облигаций выполнят 13 ведущих инвестиционных банков нашей страны. В своем комментарии заместитель градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что все эти организаторы обладают богатым опытом размещения государственных и корпоративных выпусков облигаций. Все они обладают прочными контактами с отечественными и зарубежными инвесторами, — подчеркнул чиновник.