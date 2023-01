Vesta нанимает Штайнмеца финдиректором

Vesta, ведущая глобальная платформа it-гарант транзакций для онлайн-покупок, сегодня объявила о найме на должность финансового директора Шимона Штайнмеца (Shimon Steinmetz), являющегося экспертом по корпоративным преобразованиям.

Штайнмец обладает более чем 20-летним опытом сотрудничества с управленческими командами и частными инвесторами для повышения операционной эффективности и обеспечения максимальной выгоды заинтересованных сторон. Совсем недавно Штайнмец был старшим директором в Alvarez & Marsal в финансовом подразделении «Услуги и преоразования», где специализировался на оказании помощи клиентам в решении их самых сложных бизнес-задач для обеспечения роста количественных показателей всей компании.

Предыдущий опыт Штайнмеца в качестве финансового директора включает в себя работу в компании MerchantE в Атланте (штат Джорджия), где он осуществлял корпоративное преобразование, обеспечившее существенное повышение эффективности бизнеса; а также работу в фирме Finjan Holdings, которая специализируется на кибербезопасности на базе поведенческой аналитики и вышла на биржу Nasdaq под его руководством.

«Мы очень рады, что Шим присоединился к нашей руководящей команде в интересный период роста компании, — заявил Рон Хайнс (Ron Hynes), генеральный директор Vesta. — Он имеет превосходный опыт достижения ощутимых результатов и создания долгосрочных и устойчивых показателей. Масштабы его опыта будут бесценными, поскольку он поддерживает нашу деятельность в целях удовлетворения глобального спроса на наши услуги».

В качестве финансового директора Штайнмец будет руководить организацией и деятельностью в сфере международных финансов компании Vesta, включая повышение производительности, финансовые операции, корпоративное развитие, поиск инвесторов, трансформацию технологий, управление заинтересованными сторонами и многое другое. Он будет подчиняться непосредственно генеральному директору компании Рону Хайнсу, а его офис будет находиться в штаб-квартире Vesta в Атланте (штат Джорджия).

«Я рад вступлению в компанию, которая помогает бизнесу развиваться и добиваться успеха по всему миру, предотвращая мошенничество и повышая уровень одобрения, — заявил финансовый директор компании Vesta Шимон Штайнмец. — Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в деятельность компании по мере ее дальнейшего расширения и укрепления лидерства в экосистеме предотвращения мошенничества и одобрения транзакций в разных отраслях».

Штайнмец начал свою технологическую карьеру в качестве инвестиционного специалиста в фирме TH Lee Putnam Ventures и в качестве инвестиционного банкира в сфере технологий в фирме Cantor Fitzgerald. Ранее в своей карьере Шимон работал на рынках ценных бумаг с фиксированным доходом в Salomon Smith Barney и в инвестиционном банкинге в Goldman Sachs. Он получил степень MBA в школе бизнеса имени Бута при Чикагском университете и степень бакалавра в Иешива-университете.