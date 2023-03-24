Виктория Гиссен: «Важно пробудить в людях подлинные человеческие эмоции»

Певица Виктория Гиссен станет участником 11-го сезона проекта «Голос». Сегодня артистка участвует сразу в нескольких музыкальных проектах: «Шалман бенд», «Виктория Гиссен» и «Мэйдэлэх» (последний посвящен памяти ее матери).

Счастье дочерей (Серафима и Михаль, 9-ти и 11-ти лет) и их здоровье – так Виктория характеризует свою главную мечту. Также она мечтает сделать мир лучше, пробудить в людях подлинные человеческие эмоции.

Главная профессия певицы – занятия музыкой и воспитание детей, а своим хобби она считает танцы, любовь и литературу.

Отец Виктории Гиссен – заслуженный художник РФ, известный сценограф. Мама певицы работала на эстрадных шоу-программах в качестве ведущей, включая все главные столичные площадки. В этом же качестве она трудилась на новогодних елках в мэрии. Закончив обучение в школе, Виктория успешно поступила в ГИТИС (факультет эстрады), училась у легендарного Валерия Гаркалина.