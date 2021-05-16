Виктория Кохана снялась в новом клипе режиссера Сергея Ткаченко на песню своего авторства

Известный композитор Виктория Кохана стала героиней видеоклипа режиссера Сергея Ткаченко. Как сообщает «УтроРу (https://ytro.ru/news/showbiz/2021/05/13/1481539.shtml)», музыку к новому творению написала сама Виктория — напомним, она автор многих известных композиций, работает с такими звездами, как Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Тамара Гвердцители, Николай Басков, Таисия Повалий. Кто исполняет новую песню, клип на которую снимался в Дубае, творческая группа держит в секрете. Судя по фотографиям, просочившимся в прессу, Виктория появится в кадре в голубом шелковом платье-кафтане с цитрусовым принтом. Это произведение из новой коллекции ready-to-wear весна-лето знаменитого бренда Oscar de la Renta. Плоды лимонного дерева — отличительная особенность коллекции, девизом которой является «женственность, элегантность и свежая нежность». Именно этот бренд выбрали в качестве основного первая леди США Джилл Байден, герцогиня Сассекская Меган Маркл и голливудская актриса Кейт Хадсон.