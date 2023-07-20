Внедрение новых алгоритмов для полной автоматизации закупок обсудили участники форума Иннопром

Компания Максмарт в рамках тематического трека Иннопрома «Промышленные IT» рассказала о необходимости цифровой трансформации закупочных процессов промышленных предприятий как способе повышения операционной эффективности и конкурентоспособности.

На форуме ИННОПРОМ, который проходит с 10 по 13 июля в Екатеринбурге, в рамках панельной дискуссии «Электронное взаимодействие бизнеса – как достичь результатов», которая состоялась в рамках тематического трека «Промышленные IT» представители Минпромторга и руководители ведущих IT-компаний обсудили влияние информационных технологий на конкурентоспособность и экономическую стойкость предприятий. Представители власти и бизнеса подробно рассмотрели новые возможности электронного взаимодействия, которое, с одной стороны, помогает повысить продуктивность бизнес-процессов внутри компании, с другой – наладить эффективную коммуникацию с партнерами и заказчиками и, как следствие, создать интегрированную цепочку добавленной стоимости.

Темами для обсуждения стали такие сегменты информационных технологий, как электронные платежные системы, электронное делопроизводство, электронные закупки, мобильный бизнес и доступ к информации по статистическим данным.

Одной из новых точек роста для электронного взаимодействия бизнеса становится цифровая трансформация закупочных процессов и внедрение новых алгоритмов для полной автоматизации закупок.

Елена Суховей, генеральный директор B2B-маркетплейса «Максмарт» рассказала о влиянии автоматизации закупочного процесса на операционные процессы компании в целом. По данным исследования Boston Consulting Group, полная цифровизация закупок дает компании плюс 3–5% к EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization — прибыль до вычета выплат по процентам, налогов, износа и амортизации). По оценке правительства РФ, цифровая зрелость российских промышленных предприятий на 1 квартал 2022 года составляет 44%.

Елена Суховей поделилась, что на текущий момент 25% российских компаний пользуются облачными сервисами, применяют технологии сбора, обработки и анализа больших данных. При этом 63% предприятий промышленного сегмента в 2022 году и в 1 полугодии 2023 года сохранили уровень своих инвестиций в цифровое и технологическое развитие. А 26% из них нарастили объемы инвестирования для разработки собственных комплексных решений.

Собственная разработка Максмарт сквозной бесшовной автоматизированной системы закупок стандартизованной номенклатуры между учетной системой компании и внешней платформой призвана заменить облачные сервисы знаменитого SAP Ariba, который являлся ключевым западным игроком и предоставлял сервисы по автоматизации и цифровизации закупок, которыми пользовались большинство крупных промышленных предприятий. С момента ухода бренда с российского рынка промышленные предприятия и IT-компании заняты разработкой комплексных решений, которые позволят перезапустить закупочный процесс в рамках импортозамещения. При этом Максмарт создал не аналог зарубежным решениям, а разработал собственное комплексное IT-решение, которое позволило промышленным предприятиям заменить и дополнить используемые цифровые алгоритмы полностью на российский софт с новыми направлениями автоматизации.

Важно отметить, что рынок уже ощутил эффект от принятых в 2022 году мер по стимулированию замещения зарубежных IT-решений. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в России уже разработаны собственные аналоги для 80% решений в области информационных технологий.

В треке приняли участие представители Минпромторга, Фонда развития промышленности (ФРП) и государственной информационной системы промышленности (ГИСП), компаний Максмарт, СКБ «Контур», Ростелеком, Газпромбанк, ФосАгро.

Модератором выступил партнёр S+Консалтинг Алексей Нестеренко (Группа ПСБ).

В конце дискуссии участники сессии обозначили ряд трудностей, с которыми сталкивается отрасль, а у игроков рынка есть запрос на быстрое решение для оптимизации взаимодействия бизнеса. «Помимо необходимости упрощения закупочных процедур, есть большой спрос на увеличение количества поставщиков для повышения конкурентности закупок и снижения затрат предприятий, а также спрос на переход поставщиков в цифровое пространство для увеличения прозрачности закупочных процессов», – резюмировала Елена Суховей.

О компании

«В2В Трейд», бренд Максмарт, B2B-маркетплейс «Максмарт» – инновационный для российского рынка маркетплейс быстрых корпоративных закупок стандартизованной (long-tail) номенклатуры, который оптимизирует закупочный процесс для крупных промышленных, строительных компаний и бизнеса любого масштаба. Преимуществом Максмарт по сравнению с другими электронными торговыми площадками является обеспечение полного цикла сделки от получения потребности от покупателя до автоматического формирования корзины на основании мэппинга номенклатуры покупателя и маркетплейса, автоматического выставления документов на входящую поставку и поставки в базис получателя.

B2B-площадка обеспечивает автоматизацию процесса корпоративных закупок и оцифровывает производителей, обеспечивает консолидацию заказов и консолидированные поставки до покупателя. Маркетплейс быстрых оптовых закупок Максмарт обеспечивает поставщикам и производителям продукции выход в интернет-пространство и доступ к широкому рынку бизнес-клиентов, экономя время и ресурсы.

В 2022 году «B2B Трейд» получил золотую награду крупнейшей в Европе digital-премии Tagline за проект разработки концепции и дизайна сайта бренда B2B-маркетплейса «Максмарт».