Бренд IIIF150 — восходящая звезда в сегменте защищенных телефонов, с шикарным дизайном и надежной конструкцией. Все его телефоны имеют водонепроницаемость IP68 и IP69K и соответствуют требованиям стандарта MIL-STD-810H, что гарантирует безопасность устройств в опасных условиях. Недавно бренд представил свой последний телефон Air1 Ultra — воплощение воздушной эстетики.

Впечатляюще тонкий — 9,55 мм

В отличие от смартфонов потребительского класса, защищенные телефоны имеют иную конструкцию, что делает их очень надежными и относительно толстыми. Тем не менее, производители телефонов IIIF150 считают, что необязательно выбирать между легкостью и прочностью. Они предлагают повышенную портативность и прочность, чтобы удовлетворить потребности людей как при повседневном использовании, так и во время активного отдыха.

Новый телефон Air1 Ultra, флагман серии Air бренда IIIF150, имеет толщину 9,55 мм и является самым тонким защищенным телефоном на рынке. Это открывает разнообразные возможности его использования как в городской жизни, так и в приключениях на природе. Он достаточно тонкий, чтобы носить его с собой, и достаточно прочный, чтобы выдерживать падения, удары и вибрацию. Кроме того, он может работать под проливным дождем и запечатлеть красоту подводного мира.

Прогрессивный защищенный телефон

По сравнению с унылым дизайном защищенных телефонов, представленных на рынке, дизайн бренда IIIF150 с красочной задней крышкой, модным узором и тонкой рамкой выделяется с первого взгляда. Air1 Ultra предлагается в трех вариантах: белый, черный и пурпурный (Frost White, Obsidian Black и Epic Purple).

Дизайн задней светодиодной панели с мерцающим индикатором оповещений, ритмическим светом с голосовой активацией и фонариком выглядит потрясающе и напоминает о другом телефоне, выпущенном в этом году — Nothing Phone (1).

Инженерный дизайн на этот раз также прогрессивный. Зарядный порт и слот для карты не имеют разъемов. Кроме того, больше не нужны инструменты, чтобы открыть слот для карты.

Мощный защищенный телефон Air1 Ultra

Изучив технические характеристики телефона Air1 Ultra бренда IIIF150, можно с уверенностью сказать, что он является лучшим в своем классе. 6-нанометровый чипсет G99 и дисплей FHD+ с частотой 120 Гц гарантируют эффект погружения и бесперебойную работу практически во всех мобильных играх.

Система круглосуточной съемки, включающая три камеры Sony®, несомненно, произведет впечатление на пользователя.