Врачи больницы Manipal Hospitals, Dwarka дают шанс 30-дневному младенцу с опухолью мозга

Врачи больницы Manipal Hospitals в Дели спасли жизнь 30-дневного младенца с опухолью мозга. Ребенок был доставлен в больницу для оказания экстренной помощи после серии судорожных приступов и потери сознания. Для уточнения диагноза была выполнена компьютерная томография, которая показала обширное мозговое кровоизлияние и наличие опухоли, вызывающей высокое внутримозговое давление. Кроме того, анализ крови малыша показал чрезвычайно высокий протромбиновый показатель МНО, наблюдающийся при гемолитической болезни. Чтобы спасти ему жизнь, команда врачей, возглавляемая д-ром Анурагом Саксена (Anurag Saxena), завотделением и консультирующим нейрохирургом, успешно провела хирургическую операцию по удалению опухоли мозга (также известную как краниотомия) с использованием специальных методов и оборудования, позволяющих свести к минимуму потерю крови для предотвращения опасного для жизни геморрагического шока.

На момент проведения операции вес ребенка составлял всего 3 кг, поэтому применение анестезии было сопряжено с огромными сложностями. Даже минимальная потеря крови в ходе операции поставила бы его жизнь под угрозу. После стабилизации состояния малыша и обсуждения с семьей необходимости хирургического вмешательства, а также связанных с ним рисках, была проведена операция. Операция прошла с применением исключительных мер предосторожности, так как череп в этом возрасте очень мягкий, и любое чрезмерное давление может привести к повышению давления на мозг и риску потери зрения. На протяжении всей операции опытный анестезиолог обеспечивал стабильное состояние маленького пациента.

Вот что рассказал об этом уникальном случае Д-р Анураг Саксена, заведующий отделением и консультирующий нейрохирург больницы Manipal Hospitals в Дели: «Состояние ребенка при поступлении было критическим и крайне нестабильным. Он страдал от опухоли мозга в сочетании с кровоизлиянием. Это крайне редкое заболевание с высоким риском смерти, и пациенту требовалась срочная операция на мозге. Низкий вес тела ребенка еще больше усложнял ситуацию, так как он вызывал дополнительные проблемы при проведении анестезии и хирургического вмешательства. Однако, несмотря на все трудности, малыш хорошо перенес операцию и на следующий день был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Он начал демонстрировать стабильное улучшение состояния и восстановление и постепенно перешел на грудное вскармливание. Ребенок был выписан через несколько дней после операции в удовлетворительном состоянии. Он хорошо себя чувствует и на данный момент находится под обычным послеоперационным наблюдением».

Сеть больниц Manipal Hospitals, которая играет важную роль в развитии системы национального здравоохранения и является вторым по величине многопрофильным поставщиком медицинских услуг в Индии, ежегодно оказывает помощь более 4 миллионам пациентов. Благодаря недавнему приобретению 100% акций сети больниц Columbia Asia Hospitals в Индии, теперь она охватывает всю страну и насчитывает 28 больниц в 14 городах с более чем 7000 койко-местами. В ее штате трудятся более 4000 врачей и свыше 10 000 других сотрудников. Свою задачу эта организация видит в создании доступной и качественной структуры здравоохранения на основе предлагаемого ею широкого спектра услуг по оказанию многопрофильной и высокоспециализированной медицинской помощи в условиях стационара, которая в перспективе будет также включать и услуги по оказанию внебольничной медицинской помощи. Сегодня сеть больниц Manipal Hospitals обеспечивает комплексную лечебную и профилактическую помощь множеству пациентов со всего мира.