«Вся Россия»: в Сочи подвели итоги популярного форума журналистов

В Зимнем театре Сочи состоялась торжественная церемония закрытия XXV форума журналистов «Вся Россия». В работе мероприятия приняли участие представители средств массовой информации с разных российских регионов, которые приехали в Сочи, чтобы обсудить насущные проблемы профессии. В том числе, опытом делились не только сотрудники известных медиахолдингов, но и журналисты сельской прессы.

За пять дней сочинского форума были организованы сотни круглых столов и профильных конференций, главными темами в которых стали свобода слова, конструктивное сотрудничество с региональными и федеральными органами власти, переход на цифровые средства связи, а также многие другие направления. По итогам мероприятия состоялось награждение победителей, одним из которых стала журналист Евгения Яковенко, сотрудник газеты «Кубанские новости». Всех лидеров симпозиума наградили сертификатами, по которым они смогут отдохнуть в Сочи 10 дней.

«Очень приятно, что удалось прорваться в шорт-лист победителей. Теперь у меня появилась отличная возможность, чтобы беззаботно провести небольшой отпуск в Сочи. По выбранному сертификату можно отдохнуть не только самому, но и с кем-нибудь из членов семьи. Это очень удобно и выгодно», – рассказала Евгения Яковенко.

Подбивая результаты форума, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что в этом сезоне, как и в предыдущие годы, мероприятие прошло на высочайшем профессиональном уровне.

Источник фото: apsheronsk.bezformata.com