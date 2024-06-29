Во время MWC Shanghai 2024 Чэнь Хао (Chen Hao), президент по операторскому бизнесу Huawei, выступил с программной речью. Он отметил, что в то время как первичные инновации приносят технологические дивиденды, вторичные инновации ускоряют успех бизнеса, и отметил, что в настоящее время 5G проходит через этап вторичных инноваций.

Китай построил крупнейшие и самые передовые сети 5G в мире, и к маю этого года число пользователей 5G в Китае превысило 890 миллионов, что составляет более 52 % от общего числа пользователей во всем мире. Благодаря этому невероятному прогрессу информационно-коммуникационные технологии, такие как 5G, быстро становятся неотъемлемой частью каждого сектора и отрасли в Китае.

Во время своего основного доклада под названием «Вторичные инновации 5G – намечая новый курс для успеха в бизнесе» господин Чэнь сказал: «Успех Китая в 5G является результатом непрекращающихся исследований, эффективного практического опыта и бесконечных инноваций. Подобно тому, как улучшения Джеймса Уатта в паровом двигателе вызвали промышленную революцию, мы полагаем, что вторичные инновации 5G ускорят монетизацию в трех областях – пользовательские сценарии, синергия сетевого облака и интеллекта и сотрудничество в экосистеме – для нового этапа успеха в бизнесе».

Chen Hao delivering a keynote

Сегодня в Китае зарегистрировано 150 миллионов пользователей прямых трансляций. Благодаря высокой скорости восходящей линии связи 5G и приоритетному доступу к сети операторы в стране могут удовлетворить требования этих пользователей к видео, которые предлагают более высокую четкость и полное отсутствие зависания. Кроме того, более 15 региональных операторов в Китае выпустили пакеты прямой трансляции с гарантированной скоростью восходящей линии связи.

Сети все в большей степени становятся способны поддерживать новые функции, такие как пользовательское и сервисное ускорение, детерминированный опыт и визуализированное восприятие пользователя, и эти достижения расширят прямую трансляцию до большего количества сценариев, групп пользователей и приложений. Таким образом, ценность групп пользователей и сценариев будет изобретена заново, что ускорит монетизацию сети с помощью различных показателей.

New Calling и услуги облачных телефонов будут служить шлюзом для более индивидуальных цифровых услуг, в то время как услуги Интернета транспортных средств (IoV) и Интернета видео вещей (IoVT) создают новые возможности для подключения отраслей. Инновации, которые объединяют 5G, облако и ИИ, будут продвигать такие сервисы вперед.

Контент, сгенерированный ИИ (AIGC), является только отправной точкой для New Calling, чтобы обеспечить беспрецедентный пользовательский опыт. С внедрением более ориентированных на потребителя и бизнес сценариев приложений с высокой стоимостью, таких как замена традиционных корпоративных горячих линий ИИ-ассистентами, New Calling станет еще более привлекательным, удобным и ценным.

Облачные телефоны уже могут предоставлять услуги, которые почти соответствуют физическим телефонам. Облачные телефоны с разрешением 2K и задержкой всего 100 мс уже скоро смогут предложить дисплей с более высоким разрешением и более плавное взаимодействие, сопоставимое с физическим телефоном.

Для IoV и IoVT технология RedCap может поддерживать услуги подключения с оптимальной производительностью и оптимальной стоимостью. Экосистема RedCap для чипов, модулей и устройств уже зрелая, что позволяет операторам быстро устанавливать отраслевые эталоны. Благодаря непрерывному охвату сети, а также новым возможностям, таким как нарезка и периферийные облачные вычисления, будут разработаны новые ценные приложения для поддержки новых услуг IoT для отраслей, таких как интеллектуальное производство и промышленная автоматизация.

Текущие видеосервисы, будь то короткие видео, длинные видео или видеозвонки, обычно обеспечивают разрешение 540p или 720p, что означает, что пользовательский интерфейс имеет много возможностей для улучшения. В рамках своих усилий по улучшению потребительского опыта и максимизации ведущих сетевых возможностей Китая Huawei выступала за «переход к эре Full HD» на недавнем мероприятии «HD China – форум по качественному развитию мобильного видео в эпоху ИИ». Huawei также призвала игроков всей отрасли к сотрудничеству для прорыва в 3D-контенте без очков, технологиях и опыте, чтобы каждый мог извлечь из этого пользу.

С точки зрения успеха бизнеса 5G монетизация будет в значительной степени зависеть от переосмысления ценности групп пользователей и сценариев; стратегии услуг потребуют синергии сетевого облака и интеллекта; а сотрудничество в области новых типов видеосервисов будет иметь ключевое значение для повышения сетевого трафика. Завершая свое выступление, Чэнь заявил, что Huawei сделает все возможное, чтобы поддержать операторов в продвижении вторичных инноваций 5G и внедрении коммерческих 5.5G, чтобы вывести успех бизнеса 5G на новый уровень.

MWC Shanghai 2024 пройдет с 26 по 28 июня в Шанхае, Китай. Во время мероприятия Huawei представит свои новейшие продукты и решения на стендах E10 и E50 в зале N1 Шанхайского нового международного выставочного центра (SNIEC).

2024 год ознаменует первый год коммерческого использования 5.5G, а развертывание гигабитной оптической сети F5.5G уже началось. Синергия между сетями, облаком и интеллектом приведет к распространению интеллектуальных приложений и все более разнообразному пользовательскому опыту.