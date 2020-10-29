Выставка, теперь наслаждайтесь онлайн. ‘Digital Content Korea Expo 2020’

Технологии
29 октября 2020

— Цифровой контент Южной Кореи продвигается в мир —

Seoul, Korea — В среду, 21 октября, в 14:00 в зале COEX Grand Ballroom состоялась церемония открытия ‘Digital Contents Korea Expo 2020 (dckoreaexpo.kr)’ под усилием Министерства Науки и ИКТ (министр Чой Ки-Ён, далее ‘Министерство Науки и Технологий’) и Ассоциации Мобильной Индустрии Кореи (председатель Ко Джин, далее ‘MOIBA’).

В этот день, чтобы предотвратить распространение COVID-19, церемония открытия проводилась через прямую трансляцию места действия. Но не смотря на это, вслед за поздравительным словом Сонг Кён-Хи, специалиста по политике в области программного обеспечения Министерства Науки и Технологий, местные и зарубежные влиятельные лица поприветствовали открытие ‘Digital Content Korea Expo 2020’ поздравительными письмами. Среди них был Ли Вон-Ук – председатель Комиссии по Научно-техническому Информационному Вещанию и Коммуникациям.

После церемонии открытия Ассоциация Мобильной Индустрии Кореи (председатель Ко Джин) заключила меморандум о взаимопонимании (MOU) для поддержки зарубежной экспансии с отечественными компаниями, работающими с цифровым контентом, и с различными ассоциациями, как: Ассоциация Виртуальной Дополненной Реальности Кореи (председатель Ким Хун-Бэ), Ассоциация Edutech Промышленности Кореи (председатель Ли Гил-Хо) и Ассоциация Искусственного Интеллекта Кореи (председатель Ким Хён-Чхоль).

В рамках этого соглашения четыре организации согласились сотрудничать друг с другом: поддержка отечественных компаний цифрового контента для продвижения на развивающиеся рынки; поддержка и продвижение зарубежной экспансии; создание системы взаимовыгодного сотрудничества; деятельность по координации политики для развития индустрии цифрового контента.

Далее проводились веб-семинары, прямые IR-презентации, бесконтактные конференции и прогулка по выставочному залу. Все перечисленные мероприятия транслировались в прямом эфире на канале YouTube в режиме реального времени.

В ходе живого семинара проводились групповые дискуссии и специализированные лекции пяти экспертов промышленностей, академических кругов и исследовательских центров, связанных с цифровым контентом по теме «Как оживить индустрию цифрового контента».

Для зарубежных венчурных капиталистов и байеров на стендах места мероприятия осуществлялись бесконтактные консультации и прямые IR-презентации, а в специализированном зале опыта участникам была предоставлена возможность познакомиться с VR выставочным залом.

Кроме того, в рамках совместного сотрудничества с зарубежными партнерами, как Ассоциация Электронных Коммуникаций России (RAEC) и Центр Технологического Стартапа Дубая (DTEC), продолжаются различные заграничные продвижения, а в VR выставочном зале для партнеров, чтобы они могли получить информацию о выходе на развивающиеся рынки, ведутся виртуальные стенды, и активно продвигаются рекламные мероприятия зарубеж.

С 21 октября данная выставка ‘Digital Content Korea Expo 2020’ будет интенсивно проводиться в течение двух недель, и 50 перспективным отечественным компаням, занимающимся цифровыми контентами, таких как онлайн солюшен, VR / AR, финтех, edutech, IoT и AI будет оказана поддержка на выход на развивающиеся рынки, такие как Шин Намбанг, Шин Букпанг, Жундонг.

Председатель MOIBA Ко Джин сказал: «Мы надеемся, что благодаря этому мероприятию корейские компании, занимающиеся цифровым контентом, смогут превратить кризис, вызванный COVID-19, в возможность. И мы продолжим прилагать все усилия для достижения практических результатов».

Подробную информацию о выставке ‘Digital Contents Korea Expo 2020’, веб-семинаре, онлайн конференций и IR-питчах можно найти на вебсайте (www.dckoreaexpo.kr).

Media Contact

Organization: Korea Mobile Internet Business Association(MOIBA) / DIGITAL CONTENT KOREA ONLINE EXPO 2020

Contact: Ellen Ban

Phone: 070-8765-8450

Email: ellen@moiba.or.kr

Website: http://dckoreaexpo.kr/exhibition/

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