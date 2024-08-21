Xinhua Silk Road: торгово-экономическая ярмарка продвигает открытость Китая на север

Во вторник в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая стартовала Вторая торгово-экономическая ярмарка, посвященная открытости Китая на севере, и Форум аналитических центров 2024 года, посвященный началу национальной открытости на севере.
Мероприятие, посвященное теме «Сбор новых движущих сил во Внутренней Монголии», направлено на высвобождение потенциала и импульса открытости Китая для севера и содействие развитию новых качественных производительных сил, помогая автономному региону играть большую роль в сотрудничестве в рамках инициативы «Пояс и путь», строительстве экономического коридора Китай-Монголия-Россия и двойном обращении внутренних и международных рынков.
Ван Липин (Wang Liping), официальный представитель Министерства торговли, сказал во время выступления, что министерство поможет Внутренней Монголии получить новые преимущества в открытости на севере, поддерживая автономный регион в расширении каналов международного сотрудничества, формировании промышленных кластеров и развитии связей с соседними странами Китая.
В мероприятии приняли участие почти 300 гостей из разных областей в стране и за рубежом. Представители государственных ведомств, компаний и академических организаций из Китая, Монголии, России, Германии и других стран провели углубленные дискуссии о расширении открытости, содействии качественному развитию и достижении взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов.
По словам Чжана Хунфу (Zhang Hongfu), директора Департамента торговли автономного района Внутренняя Монголия, число стран и регионов, имеющих торговые обмены с Внутренней Монголией, увеличилось со 164 в 2014 году до 187 на сегодняшний день. По словам Чжана, Внутренняя Монголия стремится развивать восемь крупных промышленных кластеров и 16 крупных промышленных сетей, чтобы пригласить предприятия и инвесторов поделиться возможностями развития.
Всего на мероприятии было подписано 128 проектов, охватывающих различные сферы, включая производство оборудования, новую энергетику, новые материалы, биофармацевтику и так далее. В дополнение к церемонии открытия, мероприятие также включало несколько параллельных мероприятий и конференций, чтобы обеспечить практические платформы для продвижения открытости Китая на север.