Ян Чаобинь из компании Huawei представил серию решений для сетей 5G

На Глобальном форуме широкополосной мобильной связи 2022 года (MBBF2022) Ян Чаобинь (Yang Chaobin), президент подразделений ICT Products & Solutions и Wireless Solution компании Huawei, представил концепцию One 5G и комплекс решений, призванных облегчить переход всех диапазонов частот на стандарт 5G. «Стандарт 5G имеет огромный потенциал, — заявил г-н Ян. — Будущее требует перехода всех диапазонов частот на стандарт 5G. Серия решений компании Huawei для сетей 5G всех диапазонов поможет заказчикам строить сети 5G с оптимальной производительностью, безупречным сервисом и минимальным энергопотреблением».

Сети 5G используются в коммерческих целях уже три года. За это время покрытие, устройства и количество пользователей быстро развивались. Сети 5G обеспечивают потребителям захватывающий цифровой опыт с высоким разрешением и ускоряют процесс цифрового перехода во всех отраслях. Они улучшили способы выполнения работы и повысили эффективность производства. Что касается построения сетей 5G, операторы сначала сосредоточились на технологии дуплексной связи с временным разделением (TDD) в сочетании с миллиметровыми волнами (mmWave), но в последнее время большинство операторов предпочитают конвергенцию TDD и FDD (дуплексная связь с частотным разделением).

В будущем все соединения и услуги, а также все диапазоны частот, должны будут перейти на стандарт 5G. Компания Huawei разработала концепцию One 5G и решения, которые максимально используют возможности всех диапазонов и обеспечивают глубокую координацию между диапазонами, что является основой для создания эффективных и экономичных сетей 5G.

Технология MetaAAU с ELAA улучшает восходящую и нисходящую линии связи TDD при одновременном снижении энергопотребления

Сочетание пропускной способности TDD и технологии Massive MIMO позволяет использовать стандарт 5G для всех поколений. Необходимость обеспечить лучшее покрытие и более высокую пропускную способность при более низком энергопотреблении привела к созданию ряда новых решений Massive MIMO на базе TDD.

Разработанная компанией Huawei технология MetaAAU повышает производительность и энергоэффективность до нового уровня за счет использования технологии сверхбольших антенных систем (ELAA), а также инновационной координации программного и аппаратного обеспечения. Технология MetaAAU широко используется по всему миру. Было доказано, что она улучшает покрытие восходящей и нисходящей линий связи, повышает удобство работы пользователей и сокращает энергопотребление.

Устройства с более высокой пропускной способностью будут необходимы операторам, чтобы соответствовать новым требованиям к распределению диапазонов частот и упростить переход к сверхширокополосной связи. Новое устройство MetaAAU компании Huawei с частотой 800 МГц поддерживает текущие развертывания в С-диапазоне и позволит упростить развертывание в новом диапазоне в будущем.

Для случаев, когда пространство для установки антенн ограничено, Huawei предлагает Meta BladeAAU, в котором уникальным образом сочетаются технологии Meta и Blade, что позволяет легко развернуть MetaAAU и все диапазоны с частотой ниже 3 ГГц на одной мачте, что делает его идеальным для сценариев с одной антенной.

Сверхширокополосные и многоантенные технологии упрощают процесс развертывания с фрагментированным спектром FDD и повышают спектральную эффективность

Устаревшие диапазоны FDD будут продолжать развиваться в направлении стандарта 5G. Однако могут возникнуть препятствия в виде фрагментированного узкополосного спектра и одновременного существования нескольких стандартов мобильных сетей.

Компания Huawei модернизирует свою серию сверхширокополосных и многоантенных решений, чтобы помочь операторам упростить развертывание, повысить спектральную эффективность и обеспечить высокий уровень обслуживания во всех сетевых стандартах.

Сверхширокополосная система 4T4R RRU компании Huawei поддерживает упрощенное развертывание многодиапазонных сетей 700–900 МГц и 1,8–2,6/1,4 ГГц, а также распределение мощности на уровне миллисекунд между всеми операторами, диапазонами и сетевыми стандартами, что снижает энергопотребление при одновременном обеспечении полного покрытия.

Другая сверхширополосная система компании Huawei, RRU 8T8R, может увеличить пропускную способность сетей 4G в 1,5 раза и сетей 5G в 3 раза. При использовании с антеннами платформы Hertz со встроенной технологией прямой передачи сигнала (SDIF) RRU 8T8R позволяет снизить энергопотребление.

Для случаев, когда необходима высокая пропускная способность, компания Huawei предлагает технологию FDD Massive MIMO AAU, которая позволяет увеличить пропускную способность сетей 4G в три раза и сетей 5G в пять раз и повысить их производительность. Эта система коммерчески используется более чем в 70 сетях по всему миру.

Для случаев применения одной мачты компания Huawei предлагает решение FDD BladeAAU, которое впервые в отрасли сочетает в себе технологию FDD Massive MIMO AAU и пассивные антенны для диапазона с частотой ниже 3 ГГц. Оно может быть легко развернуто на одной мачте.

Решения LampSite и RuralLink обеспечивают повсеместную связь 5G

Поскольку 70% трафика в беспроводных сетях приходится на помещения, компания Huawei разработала решение LampSite 5.0, предлагающее сочетание нескольких диапазонов TDD+FDD и нескольких сетевых стандартов. Благодаря высокоинтегрированной конструкции решение LampSite 5.0 уменьшает вес и объем оборудования при одновременном снижении энергопотребления. Кроме того, для LampSite внедряется технология mmWave, обеспечивающая внутреннюю пропускную способность 10 Гбит/с на основе распределенной сверхширокополосной архитектуры.

Компания Huawei также представила решение RuralLink, предназначенное для удаленных районов. При таком решении одного радиоудаленного блока (RRU) и антенны достаточно для покрытия сельских районов в трех секторах, а микроволновый фронтальный канал позволяет экономить на установке блока резервного питания (BBU). Расстояние между местом установки устройства RuralLink и точкой приема сигнала может достигать 20 км. Благодаря упрощенной конструкции и очень низкому энергопотреблению, для питания одного объекта требуется всего 6 солнечных панелей, при этом возможно удаленное управление и обслуживание.

Инновационное решение mmWave позволяет коммерчески использовать диапазон mmWave в точках доступа на открытом воздухе и в закрытых помещениях

Существует множество ресурсов диапазона mmWave, и более 140 операторов уже получили доступ к диапазонам широкополосных сетей с высокой пропускной способностью. Типичными сценариями использования диапазона mmWave являются точки доступа на открытом воздухе и в помещениях.

Для точек доступа на открытом воздухе в решении компании Huawei для диапазона mmWave используется технология iBeam и интеллектуальный алгоритм координации высоких и низких диапазонов для достижения точного выравнивания луча и быстрого нацеливания. Производительность при непрерывном подключении показывает, что с точки зрения пользователя может быть обеспечена непрерывная высокая скорость в движущихся транспортных средствах и в закрытых помещениях вдоль улиц.

В помещениях используется система LampSite 5.0 компании Huawei, поддерживающая частоту 800 МГц диапазона mmWave, C-диапазон и диапазон 1,8 ГГц, работающая с распределенной архитектурой и обеспечивающая чрезвычайно высокую пропускную способность — более 10 Гбит/с. Это новое решение может не только обеспечить бесперебойную связь в зданиях, но и раскрыть полный потенциал спектра mmWave.

IntelligentRAN расширяет возможности интеллектуальных сетей 5G

С переходом всех диапазонов на стандарт 5G потребуются интеллектуальные сети, которые смогут удовлетворить спрос на диверсифицированные услуги, повысить эффективность эксплуатации и обслуживания множества стандартов, а также обеспечивать баланс между качеством обслуживания и энергопотреблением. Благодаря многоуровневой интеллектуальной архитектуре решение IntelligentRAN компании Huawei помогает операторам снизить затраты на эксплуатацию и обслуживание сети, расширить возможности сети и создать дополнительные возможности для бизнеса.

Сочетание решений One 5G для всех диапазонов и системы IntelligentRAN раскрывает полный потенциал всех диапазонов, включая TDD, FDD и mmWave, и облегчает координацию всех диапазонов для повышения производительности сети и снижения энергопотребления в соответствии с принципом: «Диапазоны работают как единое целое, и сети работают как единое целое».

«Сейчас самое подходящее время, — сказал г-н Ян. — Стандарт 5G вступает в новую эпоху. Давайте продолжим внедрять инновации в сфере 5G для преобразования мира с помощью 5G и сделаем шаг навстречу интеллектуальному миру».

Глобальный форум широкополосной мобильной связи 2022 года проводится компанией Huawei совместно со своими отраслевыми партнерами GSMA и GTI. Этот ежегодный форум объединяет операторов мобильной связи, лидеров отрасли и партнеров по экосистеме со всего мира, чтобы обсудить, как сделать 5G коммерческим успехом, а также другие приоритетные темы отрасли, такие как экологически чистое развитие, интеллект и эволюция 5G. Для получения более подробной информации посетите: