Ян Чаобинь: модель Тelecom Foundation и интеллектуальная трансформация оператора

На Международной выставке мобильных технологий MWC 2024 в Барселоне член совета директоров и президент подразделения продуктов и решений для ИКТ компании Huawei Ян Чаобинь (Yang Chaobin) представил первую в отрасли базовую телекоммуникационную модель.

Модель Telecom Foundation, созданная Huawei, обеспечивает ключевые интеллектуальные технологии, которые поддерживают инновации в сфере услуг, повышают операционную эффективность, революционизируют производительность сети и реализуют интеллектуальные цели 5.5G. Технологические инновации в телекоммуникационной отрасли всегда приводили к повышению производительности сетей операторов связи, но одновременно и к увеличению спроса на услуги. Внедрение стандарта 5.5G предоставило более мощные сетевые возможности, стимулирующие появление более диверсифицированных услуг и создающие предпосылки для успешного бизнеса операторов связи. В ближайшее время в отрасли назревает значительная технологическая трансформация, поскольку эти услуги нуждаются в интеллекте более высокого уровня для гибкого предоставления услуг, четкого обеспечения взаимодействия с пользователем и эффективной эксплуатации и технического обслуживания во всех областях.

Модель Telecom Foundation, созданная Huawei, сохранит свою значимость на долгие годы, поскольку она опирается на более чем 30-летний опыт компании Huawei в области сервисной поддержки.

Ян Чаобинь рассказал: «Модель Telecom Foundation, созданная Huawei, опирается на сильные стороны Huawei в области интеллектуальных технологий и предлагает два типа приложений: второго пилота на ролевой основе и агента на основе сценариев. Это поможет операторам расширить возможности сотрудников и улучшить удовлетворенность пользователей, что, в свою очередь, повысит производительность сети».

Эта модель помогает операторам связи перейти на интеллектуальный режим работы, поддерживая интеллектуальные взаимодействия на естественном языке для разных ролей с целью улучшения уровня знаний и эффективности сотрудников. Она также предоставляет интеллектуальные приложения-агенты для различных операционных сценариев, которые анализируют и разбивают на этапы сложные процессы и координируют операционные решения для обеспечения качества обслуживания и удовлетворенности пользователей.

Модель Huawei Telecom Foundation повысит ценность интеллекта, расширив сферу внедрения интеллектуальных технологий. Во время мероприятия Ян Чаобинь также рассказал о типичных случаях применения модели Telecom Foundation. При использовании для гибкого предоставления услуг можно вызвать помощника по предоставлению услуг для поддержки точной мультимодальной оценки и быстрого оказания услуги. При использовании для обеспечения взаимодействия с пользователем оптимизационные возможности базовой модели помогают гарантировать многоцелевое обслуживание пользователя. В ходе поиска и устранения неполадок с поддержкой перекрестный анализ низкого качества взаимодействия в рамках процессов и обработка с диалоговой поддержкой также существенно повышают эффективность поиска и устранения неполадок.

Yang Chaobin delivering a keynote speech

Завершая свое выступление, Ян Чаобинь призвал отраслевых партнеров содействовать внедрению этой интеллектуальной технологии путем совместного продвижения в рамках отрасли, поддержки талантов и инноваций в бизнес-сценариях. Он также призвал работников сектора, для которого предназначена базовая телекоммуникационная модель, накапливать передовой опыт и внедрять интеллектуальный подход в практику телекоммуникационного бизнеса.

Международная выставка мобильных технологий MWC 2024 проходит в Барселоне (Испания) с 26 по 29 февраля. В ходе мероприятия компания Huawei представит свои новейшие продукты и решения на стенде 1H50 в зале Fira Gran Via Hall 1.