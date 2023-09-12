За лето посещаемость портала «Узнай Москву» выросла почти вдвое по сравнению с прошлым годом

Чаще всего пользователи заходили на страницу, посвященную Китай-городу.

Летом 2023-го онлайн-путеводителем «Узнай Москву» воспользовались свыше 300 тысяч раз — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самым популярным стал раздел «Маршруты», содержащий 258 предложений. Горожане и туристы интересовались прогулками по историческим районам. Также были востребованы тематические экскурсии, которые посвятили столичным высоткам, памятникам русского модерна или зданиям, построенным по проектам архитектора Алексея Щусева.

«С июня по август пользователи чаще всего заходили на страницу, посвященную Китай-городу. Здесь можно изучить его историю и знаковые объекты: Верхние торговые ряды, Печатный двор, Биржу, Старый Гостиный Двор и другие памятники архитектуры. Прогулка по такому маршруту займет не менее часа», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Аудитория портала активно интересовалась и велосипедными прогулками. Одна из них объединяет парк искусств «Музеон», Парк Горького, Нескучный сад, Крымскую, Пушкинскую и Андреевскую набережные, Воробьевы горы и парк Победы. Кроме того, есть аудиогид, который рассказывает об интересных исторических фактах.

В этом летнем сезоне выросло количество пользователей из других регионов. Чаще остальных портал «Узнай Москву» посещали жители Санкт-Петербурга, Тульской, Свердловской и Тверской областей.

В столичном Департаменте информационных технологий добавили, что сейчас на сайте размещены описания и фотографии 2,2 тысячи исторических зданий, 407 музеев и более 690 памятников, а также около 260 готовых вариантов прогулок.