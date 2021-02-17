Запуск проекта под брендом SOHO в Пуне анонсировала Panchshil Realty

Компания Panchshil Realty объявила о запуске первого в своей истории проекта в рамках концепции Small-Office Home-Office (малый офис — домашний офис) под брендом SOHO в восточном ИТ–коридоре Пуны поблизости от Всемирного торгового центра и свободной экономической зоны EON PUNE. Проект SOHO зарегистрирован в Управлении по регулированию сектора недвижимости (RERA) (MahaRERA, регистрационный номер P52100017890).

Small-Office Home-Office — это популярная глобальная концепция по созданию многофункциональных объектов недвижимости, сочетающих в себе жилые и коммерческие помещения и включающих зоны торговли и общепита.

Особенности SOHO: Soho Studios — двухуровневые помещения с рабочей и жилой зонами; Soho Works — офисные помещения с малой площадью; Soho Street — магазины и рестораны.

Комментируя запуск концепции SOHO в Пуне, директор компании Panchshil Realty Сагар Чордия (Sagar Chordia) заявил: «SOHO — это новаторская инициатива, предусматривающая создание многофункциональных пространств и подразумевающая переосмысление идеи пространства в целом. Этот проект встретили очень тепло. Многие профессионалы, например врачи, бухгалтеры, архитекторы, владельцы малых предприятий и другие предприниматели, легко приняли эту концепцию».

Совместное размещение жилых и коммерческих помещений обуславливает более экологичный и рациональный образ жизни, позволяя людям работать и отдыхать продуктивнее.

Стоимость помещений SOHO Studios начинается с 17,2 млн индийских рупий.