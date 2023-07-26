Заявление на возврат излишне уплаченной госпошлины можно составить в текстовом редакторе «Р7-Офис»

Общество
26 июля 2023

Стало известно, как составить заявление на возврат излишне уплаченной госпошлины в текстовом редакторе «Р7-Офис».

Если по какой-то причине пошлина была уплачена с избытком, то в течение трёх лет можно подать заявление на возврат. К обращению прилагают копию платёжной квитанции. Стоит учитывать, что с 2023 года применяют новую форму бланка. Вот так выглядит шаблон заявления на возврат излишне уплаченной госпошлины в «Р7-Офис», который можно скачать по ссылке. 

«Р7-Офис» — лидирующая в России офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создания комплексного рабочего места, подходит для задач любого типа от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входит 13 приложений, включая редакторы текстов, таблиц, презентаций, видеоконференций, облачное хранилище «Р7-Диск», программное обеспечение для создания диаграмм, схем и графических изображений «Р7-Графика» и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн. Продукт является неоднократным победителем отраслевых премий Cnews Awards, Tadviser IT Prize, ЦИПР, Приоритет 2.0, Global CIO.

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