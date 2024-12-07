«Зима в Москве»: гостей фестиваля «Московское чаепитие» ждет более 340 мероприятий

В этом году он будет проходить на новых площадках, среди которых старинные усадьбы и городские катки.

С 1 декабря по 28 февраля пройдет новый сезон фестиваля «Московское чаепитие». Для жителей столицы и туристов в разных районах города подготовили более 340 мероприятий: чайные дегустации, спектакли на льду, музыкальные и театрализованные интерактивы. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Флагманской площадкой вновь станет Тверская площадь. Здесь можно будет посмотреть выступления артистов и попробовать новогодний купаж чая “Москва”, заваренного в самоваре. В состав напитка входят кубики карамели, белый шоколад и лепестки дикого шафрана», — рассказала Наталья Сергунина.

К фестивалю присоединятся старинные усадьбы, катки в Парке Горького, саду «Эрмитаж», на ВДНХ, в парке «Сокольники» и других местах.

В выходные на ледовых площадках покажут представления с участием фигуристов и акробатов. В основе постановок — три романтические истории, объединенные темой московских традиций гостеприимства. После каждого мероприятия все желающие смогут прокатиться на коньках вместе с артистами и продегустировать новогодний купаж чая «Москва». Потребуется приобрести билет на каток.

В столичных усадьбах для посетителей подготовили театрализованный интерактив «Чаепитие с графиней». Горожане и туристы смогут побывать в гостях у московской аристократии XIX века. Они прогуляются по старинным особнякам в сопровождении актеров. Для участия нужна предварительная регистрация.

Подробная программа опубликована в специальном разделе туристического сервиса Russpass.

Фестиваль «Московское чаепитие» станет частью масштабного проекта «Зима в Москве», который пройдет с 1 декабря по 28 февраля. Он объединит все сезонные занятия на свежем воздухе, в городских учреждениях культуры и спорта, а также крупнейшие фестивали. В общей сложности будет работать более 1,9 тысячи площадок.