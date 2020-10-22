1 ноября в Сочи состоится традиционный «Осенний марафон»

1 ноября 2020 года в Сочи пройдет уже пятый по счету легкоатлетический забег «Сочи Марафон 2020». В программе мероприятия – преодоление спортсменами основной дистанции протяженностью 42 километра, а также полумарафон и несколько забегов на дистанцию от 5 до 10 километров.

По словам организаторов спортивного мероприятия, в этом году маршрут марафона будет проложен по двум новым круговым трассам, которые пройдут в центральной части Сочи. На период забега сотрудники городского управления ГИБДД перекроют автодороги курорта, а также изменят схему передвижения некоторых маршрутов общественного транспорта.

В связи со сложной эпидемической обстановкой, вызванной вспышкой новой коронавирусной инфекции Covid-19, участники гонки будут соблюдать все нормы и правила Роспотребнадзора, которые касаются эпидемической безопасности спортсменов. Так, участники должны будут использовать во время забега защитную медицинскую маску и перчатки. Кроме того, по всей длине маршрута будут установлены санитайзеры со специальными дезинфицирующими средствами. Ими смогут воспользоваться как сами марафонцы, так и зрители забега.

В целях соблюдения норм действующего законодательства, организаторы марафона подписали все соответствующие согласования о проведении забега с местным отделением Роспотребнадзора и мэрией. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Сочи.