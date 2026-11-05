Энергетики протестировали системы плавки гололеда на 48 магистральных линиях электропередачи в Поволжье

Бизнес
5 ноября 2026

Завершились проверки оборудования систем плавки гололеда на 48 магистральных линиях электропередачи 110–500 кВ, расположенных в девяти регионах Приволжского федерального округа в зоне ответственности филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги. Работы проведены в рамках подготовки к отопительному сезону 2026/2027 годов.

Особое внимание уделено ЛЭП с участками повышенного гололедообразования. В частности, речь идет о транзитах 220–500 кВ в Саратовской и Самарской областях, которые участвуют в выдаче мощности электростанций и обеспечивают электроэнергией крупные промышленные предприятия. Проверка проводится без ограничений электроснабжения потребителей.

Поволжье находится в числе регионов интенсивного гололедообразования. Высокая влажность, частые переходы температуры через ноль и сильные ветры способствуют образованию наледи на проводах. Диаметр гололедно-изморозевых отложений на ЛЭП может достигать 50 мм и более. Своевременное проведение плавок гололеда исключает опасность аварийного обрыва проводов под тяжестью льда и обеспечивает стабильное электроснабжение населения, промышленных и социально значимых предприятий.

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