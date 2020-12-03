100 молодых специалистов посетили XI Международный молодёжный лагерь «Диалог»

Состоялась встреча более 100 молодых амбициозных специалистов из разных городов и стран в рамках XI Международного молодёжного лагеря «Диалог». Форум проходил на базе этнографического парка-музея «ЭТНОМИР» в Калужской области с 22 по 28 ноября 2020 года. На мероприятии участники в составе региональных команд разработали проекты, направленные на укрепление межнационального сотрудничества. Площадка межкультурного диалога создана с целью повышения качества деятельности молодёжных организаций и активистов, усиления их роли в укреплении мира и противодействии экстремизму, дискриминации и эксклюзии в современном обществе.

Директор Департамента государственной молодёжной политики Денис Аширов отметил: «Тема межкультурного диалога очень актуальна сегодня как для всего мира, так и для нашей многонациональной страны. Поэтому особое значение имеют такие проекты, как лагерь «Диалог», в рамках которого мы можем не просто знакомиться друг с другом, но и учиться общаться».

Лагерь «Диалог» – это единая площадка межкультурного диалога, где в этом году встретилась молодёжь из 32 российских субъектов и 9 зарубежных стран.

«Такого рода мероприятия помогают развитию свободного и открытого диалога между разными культурными, этническим, религиозным и языковыми сообществами. Самое важное для нас – это взаимопонимание и уважение. Иногда могут возникать проблемы в коммуникации, которые мы должны решать сообща», — сказала член Консультативного совета по делам молодёжи Совета Европы Ханде Танер.

Участники по итогам работы лагеря представили 16 проектов, направленные на укрепление международных и межэтнических связей, а также внедрение инклюзии в общество.

Организатором мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений России» и ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет».