1000 упаковок Арепливира для борьбы с коронавирусом бесплатно поставляет в Воронежскую область ГК «Промомед»

На территории Воронежской области 28 января прошла встреча губернатора Александра Гусева и представителей группы компаний «Промомед». В ходе мероприятия получила обсуждение всероссийская благотворительная программа «Арепливир — врачам». В ее рамках компания бесплатно передает Минздравам российских регионов Арепливир, что позволяет создавать запасы препарата для последующего лечения работающих в «красной зоне» врачей и членов младшего медицинского персонала. Напомним, что Арепливир был разработан специалистами «Биохимика» (саранское предприятие, которое относится к ГК «Промомед») для лечения коронавирусной инфекции.

ГК «Промомед» в рамках программы «Арепливир — врачам» бесплатно передала Воронежской области 1000 упаковок Арепливира. Александр Гусев выразил уверенность, что, новый препарат поможет, прежде всего, в снижении тяжести протекания заболевания. Он также отметил, что в регионе наметилась положительная динамика в борьбе с коронавирусной инфекцией. Губернатор заверил, что он продолжит поддерживать все «антикоронавирусные» мероприятия в области.