13-й выпуск прозрачных элайнеров Spark представляет ортодонтические инновации

Компания Ormco Corporation, один из мировых лидеров и новаторов в области ортодонтических изделий и решений, сегодня объявила о выпуске 13-й модели своих прозрачных элайнеров Spark™. 13-я модель элайнеров Spark, разработанная с учетом отзывов ортодонтов, включает в себя запатентованные встроенные крючки, функцию CBCT TruRoot™ и возможность одобрения в режиме реального времени в программном обеспечении Spark Approver, что еще больше повысит качество планирования и эффективность лечения.

«Мы гордимся тем, что более 60 лет продолжаем выполнять свои обязательства и осуществлять прорывы в целях помощи нашим врачам. Благодаря этому опыту выпуск элайнеров Spark R13 продолжает революционизировать и совершенствовать планирование предсказуемого лечения и повышать операционную эффективность в целях совершенствования методов работы наших врачей», — заявил вице-президент по инновациям в области производства продукции Рик Мэтти (Rick Matty).

К числу ключевых инноваций 13-го выпуска Spark относятся:

Встроенные крючки — Запатентованные встроенные крючки Spark представляют собой инновационную альтернативу существующим крючкам или кнопкам элайнеров, когда при лечении требуется эластичность.*

TruRoot — Благодаря совершенно новой функции TruRoot врачи Spark теперь имеют возможность заменить в программном обеспечении Spark Approver библиотечные корни на фактическую форму корня пациента, фиксируемую при сканировании CBCT, чтобы обеспечить более полную визуализацию корня и план лечения.*

Одобрение в режиме реального времени — При наличии возможности одобрения в режиме реального времени врачи могут добавлять, изменять или удалять функции элайнера без необходимости запрашивать разрешение на изменения.

«Врачи по-прежнему видят большую ценность революционных клинических функций элайнеров Spark для своей практики», — заявил старший вице-президент и президент компании Ormco Эрик Конли (Eric Conley). «Глобальный 13-й выпуск является еще одним свидетельством миссии Spark, заключающейся в предоставлении врачам более эффективного контроля и гибкости в процессе лечения, а также демонстрацией новых усовершенствований программного обеспечения Spark’s Approver», — продолжает он.

Встроенные крючки

Усовершенствованные и эксклюзивные встроенные в элайнеры крючки Spark обеспечивают доказанную и проверенную продолжительность своего действия на протяжении всего курса лечения с помощью элайнера. Встроенные крючки Spark могут использоваться всегда, когда требуется эластичность, например, для коррекции класса II и класса III, и даже с временными крепежными устройствами (TADS), которые помогают при вмешательстве для коррекции десневой улыбки.* «Встроенные крючки Spark значительно превосходят традиционные эластичные профили, которые ломаются при изгибе. Даже при сильной эластичности встроенные крючки отлично держат, прекрасно выполняя A/P коррекцию», — заявил д-р Тревор Николс (Trevor Nichols).**

Функция TruRoot™

Благодаря тесному сотрудничеству с ортодонтами компания Ormco осознает важность визуализации корней как для диагностики, так и для планирования лечения. С момента внедрения технологии интеграции CBCT и визуализации корней в 2020 году Spark продолжает лидировать в области инноваций в этой сфере. С сегодняшним внедрением функции TruRoot врачи Spark теперь имеют возможность заменить в программном обеспечении Spark Approver библиотечные корни на фактическую форму корня пациента, фиксируемую при сканировании CBCT.* Случаи Spark, в которых используется функция CBCT TruRoot, будут иметь розовые корни, чтобы визуально отличить их от корней из библиотеки по умолчанию. Врачи также могут настраивать выбранный цвет для немедленной идентификации результатов TruRoot. Опрошенные врачи Spark соглашаются с тем, что функция CBCT TruRoot обеспечивает более высокую точность и качество формы, положения и размера корней.*

«Функция TruRoot — это настоящее новаторство в ортодонтии. Впервые благодаря улучшенным функциям мы сможем планировать движения зубов при лечении с использованием точных знаний, необходимых для получения идеального здорового пародонтального результата. Если принимать во внимание междисциплинарные случаи, связанные с созданием имплантных пространств, эта технология по-настоящему отличает Spark от других брендов прозрачных элайнеров», — заявил д-р Билл Дишингер (Bill Dischinger).**

Помимо новой функции TruRoot, разработанная компанией Spark система интеграции CBCT и визуализации корней обеспечивает следующие запатентованные функции:

Три возможных вида: кожа, прозрачная кожа, кость и мягкие ткани

Выдвижная плоскость доступна в трех различных вариантах обзора (осевой, корональный и мезиально-дистальный)

Возможность врачу продолжать работу над бланком рецепта при загрузке файла DICOM

Доступно для всех продуктов Spark, обеспечивая повышенную управляемость и гибкость: Spark Advanced, Spark 20 и Spark 10

Одобрение в режиме реального времени

С помощью этой новой программной функции Spark Approver теперь можно повысить эффективность и оперативность рабочих процессов. Функции элайнера во вспомогательном меню (встроенные крючки, насадки, задние прикусные вставки, прикусные элементы, эластичность и кнопки) теперь могут быть изменены, добавлены или удалены без необходимости запроса разрешения на изменение.