134я Canton Fair: Секция сельскохозяйственной техники пополнится первоклассной продукцией

В соответствии с меняющимися тенденциями в мировой торговле, 134-я Canton Fair (Кантонская ярмарка) стратегически оптимизировала 11 выставочных секций, включая транспортные средства на новых источниках энергии, сельскохозяйственную технику, новые материалы и химическую продукцию.

Признавая глобальный спрос на сельскохозяйственную технику, Canton Fair выделила в отдельную выставочную секцию то, что ранее относилось к категории «Строительная и сельскохозяйственная техника». Секция сельскохозяйственной техники запланирована на 1-й этап Canton Fair, т.е. с 15 по 19 октября.

Эта секция разделена на две крытые зоны для мелкой сельскохозяйственной и садовой техники, а также две открытые зоны соответственно. В секции, занимающей площадь около 10 000 квадратных метров, будет представлен разнообразный ассортимент продукции ведущих компаний.

Компания Weichai Lovol Intelligent Agricultural Technology Co., Ltd., один из лидеров по производству техники и оборудования в Китае, планирует представить свою новейшую продукцию, включая тракторы на новых энергоносителях, легкие грузовики и специализированные тракторы для сада, причем вся техника оснащена самостоятельно разработанными компанией аккумуляторами, электродвигателями, контроллерами и осями. Ожидается, что представленные продукты, оснащенные новой технологией регулируемой передачи, дадут толчок развитию мировой сельскохозяйственной промышленности.

S handong Huasheng Zhongtian Machinery Group Co., Ltd. (Huasheng) представит на Canton Fair широкий ассортимент бензиновых двигателей общего назначения, средств защиты растений и садовой техники. Компания Huasheng, ассортимент которой насчитывает более 150 категорий, представит свою всемирно известную продукцию, сертифицированную по стандартам CE Европейского союза и EPA США.

Weima Agricultural Machinery Co., Ltd. (Weima), всемирно известный производитель сельскохозяйственной техники, представит на 134-й Canton Fair свои инновационные продукты и технологии. Компания Weima, известная тем, что занимается независимыми исследованиями и разработкой техники для горных и холмистых районов, представит свой ассортимент продукции, включая оборудование для подготовки земли, сельскохозяйственную погрузочно-разгрузочную технику, снегоуборочные машины и генераторные установки. Среди основных достижений — самостоятельно разработанная ими «Технология оптимизации проектирования для механизации сельского хозяйства на холмистой местности» и «Роторный культиватор Weima WMX620».