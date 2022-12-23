180 полных стипендий для следующего поколения лидеров и проводников перемен в области точных наук

Открыт прием заявок на обучение в AFS Global STEM Academies (Глобальные академии точных наук AFS) по полной стипендиальной программе для подростков, проявляющих интерес к устойчивому развитию и желающих внести вклад в решении важнейших глобальных проблем современности. Стипендиаты Глобальных академий точных наук обогащают свои знания в области устойчивого развития и точных наук с помощью интерактивной практической учебной программы, одновременно развивая важнейшие глобальные компетенции, включая навыки решения проблем, аналитические навыки, межкультурное взаимопонимание и социальные инновации.

Global STEM scholars are energized to solve some of today’s biggest global challenges.

Спонсором стипендий является British Petroleum (BP), глобальная интегрированная энергетическая компания, а программы разработаны с целью обеспечить следующему поколению лидеров в области точных наук и проводников перемен доступ к образованию, навыкам и знаниям, необходимым для мирового перехода к более устойчивому будущему.

Подать заявку могут учащиеся в возрасте 15–17,5 лет из более чем 18 стран мира.

Что такое Глобальные академии точных наук AFS?

Академии — это 16-недельные программы обучения за рубежом с полной стипендией для студентов, интересующихся точными науками и устойчивым развитием. Все стипендиаты начинают с 12-недельной виртуальной учебной программы (онлайн) по устойчивому развитию и социальным инновациям, разработанной совместно AFS и Пенсильванским университетом. Затем стипендиаты отправляются на четыре недели в один из шести регионов, где работают Академии: Бразилию, Китай, Египет, Индию, США или Европу (Германия, Бельгия, Нидерланды).

После успешного завершения программы стипендиаты получают Расширенный сертификат глобальной компетентности в области социального воздействия, который выдается AFS и Центром стратегии социального воздействия Пенсильванского университета, и присоединяются к глобальному сообществу выпускников AFS.

Зачем участвовать в программе?

Глобальные академии точных наук AFS предоставляют студентам уникальную возможность:

Приобрести ключевые глобальные компетенции благодаря интерактивному межкультурному опыту и развить навыки, необходимые для успешной работы в глобальных организациях.

Развить важнейшие навыки в области точных наук и изучить социальное воздействие через тематические исследования из реальной жизни, инновации и встречи с профессионалами, включая возможности встретиться с лидерами научно-технической отрасли.

Получить сертификат от AFS и Пенсильванского университета, отражающий новые навыки в области точных наук и социального воздействия.

Приобрести навыки, опыт и уверенность, необходимые для будущих проводников перемен.

Стать частью глобального сообщества. Выпускники программы получают доступ к сетевым мероприятиям, возможностям профессионального развития, глобальной молодежной конференции и многому другому.

Программа является частью более широкой инициативы AFS Global STEM Changemakers Initiative — пятилетнего плана, целью которого является предоставить 5000 молодых людей и преподавателей по всему миру захватывающий опыт иммерсивного обучения научно-техническим дисциплинам и глобальным компетенциям, а также доступ к программам межкультурного обмена по всему миру, ориентированным на устойчивое развитие.