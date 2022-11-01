185 дней под обстрелами. Как волонтеры Донбасса осуществляют свою гуманитарную миссию

На протяжении 185 дней волонтеры из разных городов России кормят на Донбассе мирное население. Благотворительной организацией «Пища жизни» организован развоз бесплатных горячих обедов для местных жителей и внутренних переселенцев. На сегодняшний день роздано 135 000 порций. С наступлением холодов, значимость полноценного питания в горячих точках особенно возрастает. Многие дома разрушены, либо повреждены, поэтому в них нет таких привычных нам вещей, как вода, газ, электричество.

Горячий обед – это не роскошь, но сейчас многие на Донбассе лишены даже этого. Ежедневно здесь выстраиваются большие очереди. За питанием стоят женщины с маленькими детьми на руках, пожилые люди, инвалиды – колясочники и другие. Каждый может прийти и получить свою порцию.

Под гул снарядов и сотрясание земли «Пища Жизни» ежедневно готовит и раздаёт горячую еду. Рискуя своими жизнями, волонтёры помогают сберечь тысячи жизней других людей. Почему они, не смотря на опасность продолжают это делать? Ими движет сострадание, милосердие и желание помочь.

Волонтеры – герои нашего времени, которых Донбасс притягивает необходимостью помогать людям.

«Я раздавала горячий обед и фрукты детям – беженцам. Мы разговорились. С собой у них были книги. Они читали «Гарри Поттера» и «Пятнадцатилетнего капитана». Была очень рада, когда ребята в благодарность за обед подарили букет из кленовых листьев» – рассказывает волонтер из Екатеринбурга Лариса Садыкова.

Добровольцы говорят, что для них Донбасс – это глаза ребенка, когда тот с жадностью откусывает булку хлеба; это трясущаяся рука 90-летней бабушки, которая в благодарности сжимает руку волонтера; это местные парни и девчонки, которые надевают фартуки «Пищи Жизни» и раздают еду своим близким.

Волонтёрам на Донбассе всегда рады. И это огромная честь в неспокойное время быть полезными людям.