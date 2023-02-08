3DOM Alliance начинает поставки образцов X-SEPA, революционной технологии сепараторов

Компания 3DOM Alliance Inc. объявляет о начале поставок образцов X-SEPA, революционной технологии сепараторов. X-SEPA, о котором впервые было объявлено в декабре 2022 года, имеет уникальную структуру, которая помогает повысить производительность существующих аккумуляторных технологий и ускорить разработку аккумуляторов следующего поколения, тем самым способствуя переходу к более устойчивому электрическому обществу.

В прошлом году 3DOM Alliance объявила о том, что после восьми лет исследований и разработок сепараторов была проведена подготовка к массовому производству. В настоящее время компания начала поставлять образцы X-SEPA производителям аккумуляторов по всему миру. Компания 3DOM Alliance уже работает над удовлетворением просьб о пробах, поступающих от более чем десяти компаний, и готовится к увеличению объемов производства X-SEPA к концу года.

X-SEPA состоит из нескольких слоев высокотермостойких полиимидных мембран, внутри каждой из которых имеется равномерный трехмерный массив пор. Эта уникальная конструкция обеспечивает тонкий контроль над свойствами сепаратора на каждом уровне и общую оптимизацию в соответствии с приложением и желаемыми характеристиками батарей. Таким образом, X-SEPA выходит за рамки обычных функций сепаратора и обеспечивает новые дополнительные преимущества батарей. Конструкция и материал обеспечивают более длительный срок службы, повышенную надежность и высокую скорость разгрузки. Это обеспечивает решение ряда проблем в сфере производства аккумуляторов, включая необходимость обеспечения надлежащей безопасности и технологий, пригодных для применения в самых перспективных областях, таких как электромобили в высокотемпературных регионах мира или воздушная мобильность. Кроме того, регулярность конструкции обеспечивает гибкую конструкцию и оптимизацию, а также моделирование за счет высокоточного моделирования, что может существенно ускорить процесс разработки аккумуляторов.