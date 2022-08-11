5 футбольных талисманов, которые нужно знать каждому

Общество
11 августа 2022

Организаторы Чемпионата мира по футболу в Катаре показали главный талисман соревнования, — им стал ковер-самолет по имени Лаиб (в переводе с арабского La’eeb означает «сверхквалифицированный игрок»). Миллионы футбольных фанатов по всему миру уже назвали его самым очаровательным маскотом за всю историю и распространяют в социальных его изображение с восторженно-умильными подписями. Наши футболисты, к сожалению, в соревнованиях не участвуют, но это не помешает российским фанатам смотреть трансляции, делать ставки в поддержку своих фаворитов из других стран и заказывать сувениры с Лаибом в сети. Осталось дождаться осени, а пока вместе с международным букмекером “1xСтавка” вспомним другие яркие талисманы мировых первенств.

Лев Вилли, Англия. 1966 

Самый первый талисман появился на первенстве в Англии. Выбирать главного героя долго не пришлось — лев и так традиционный символ не только страны, но и ее футбольной ассоциации. Брутального льва превратили в львенка, добавили улыбку и нарядили в форму с Юнион Джеком. В итоге Вилли принес успех своей сборной в финале, а своему создателю — богатство, дизайнер персонажа заработал на нем почти 7 млн фунтов стерлингов.

Собака Страйкер, США, 1994 год

Американцы, извините за каламбур, собаку съели на спортивных талисманах — свой маскот, приносящий удачу есть у каждой школьной команды и студенческого братства. Поэтому, когда пришла их очередь проводить чемпионат, они подошли к вопросы со всей ответственности и заказали разработку персонажа компании Уолта Диснея. Собака Страйкер (имя можно перевести как Собака-Забивака) имела оглушительный успех и стала одним из самых окупаемым талисманов — он принес в своих лапах 11 млн долларов.

Петух Футикс, Франция, 1998 год

Самым прибыльным маскотом в истории стал петух Футикс — он заработал для французов целых 27 млн долларов. Когда хозяйкой чемпионата стала Франция, ни у кого не было сомнений, кто станет героем-символом соревнования. Изображенная на футболках национальной сборной птица давно ассоциируется с этой страной, а в исполнении художника Бордо Франка еще и покорила всех своей мимимишностью. Футикс принес французам не только славу, но и победу — именно под его плюшевым крылом команда впервые победила на чемпионате.

Фантастические существа Амо, Ник, Каз, Япония/Корея, 2002 год

Яркий — не всегда хороший. Именно поэтому мы включили эту странную троицу в наш рейтинг. Азия, решив удивить всех необычностью и технологичностью, представила в виде талисмана очередную вариацию на тему телепузиков. Проблемы начались еще на этапе выбора имени — одного из героев назвали Атмо, но, оказалось что так называется один из сайтов для взрослых, и иностранцы, желающие узнать о новых талисманах побольше в интернете, увидели не совсем то, что ожидали. Когда же на самом чемпионате улицы Сеула и Токио наводнили ростовые игрушки-талисманы, дизайнеры поняли, что перестарались с их необычностью — дети увидев героев начинали плакать и прятаться. Как итог — полный провал талисманов в коммерческом плане.

Леопард Закуми, ЮАР, 2010 год

“Котики — это всегда хорошо” — решили организаторы чемпионата мира в ЮАР и сделали своим талисманом улыбчивого и стильного леопарда. Его волосы были окрашены в зеленый цвет как отсылка к футбольному полю и флагу страны. Фанатам веселый кот очень понравился и некоторые даже сделали с ним татуировки, чтобы увековечить посещение первенства.

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