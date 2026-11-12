Бизнес-центр JOIS — лауреат премии Workplace Awards 2026 за архитектурную концепцию

Компания Генпро стала обладателем премии Workplace Awards 2026, представив на соискание в номинации «Архитектурная концепция бизнес-центра» офисный комплекс JOIS. Была разработана архитектурная концепция и выполнено генеральное проектирование объекта, в ходе которого подготовлена проектная и рабочая документация. Строительство ведет девелопер MR в рамках направления офисной недвижимости MR Office. Комплекс расположен в московском деловом районе «Большого Сити».

Архитектурную композицию JOIS формируют две башни — 43-этажная MAST и 14-этажная CREDO, соединенные общим стилобатом. Отличительной особенностью зданий стали изогнутые стеклянные поверхности, выходящие за границы основных объемов. Они придают фасадам выразительность и динамику, а также обеспечивают визуальное взаимодействие офисных пространств с окружающей городской застройкой.

Важным принципом проектирования стала гармоничная интеграция офисного комплекса в существующее окружение. В частности, плавные очертания террас соседнего ЖК «ДЖОЙС» перекликаются с архитектурой JOIS, благодаря чему офисные и жилые здания образуют целостный ансамбль.

При разработке концепции специалисты совместили современную эстетику и практичность, заявил Энди Сноу, автор проекта, партнер по архитектурным проектам компании Генпро. По его словам, изогнутые плоскости остекления создают динамичный облик зданий и визуально объединяют внутреннее пространство с внешней средой. Общественные зоны на уровне цокольного этажа призваны органично вписаться в деловую инфраструктуру «Большого Сити» и сформировать новый стандарт офисной недвижимости.

Просторные лобби с десятиметровыми потолками в обеих башнях — еще одна особенность JOIS, как и двухуровневая торговая галерея в стилобате, где откроются рестораны, кафе и фуд-холл.

Вокруг офисных зданий будет создана парковая зона площадью 1,3 га, включающая видовые террасы, зеленые аллеи и прогулочные дорожки. Она станет связующим звеном, объединив в городской квартал башни JOIS и расположенный рядом жилой комплекс «ДЖОЙС».

Основные мероприятия первого этапа на строительной площадке в 3-м Силикатном проезде закончены, в том числе устройство свайного основания и фундаментной плиты. Сейчас специалисты выполняют гидроизоляцию подземной части комплекса и продолжают возведение монолитных конструкций. На эти работы потребуется 68,7 тыс. куб. м бетона. Завершение строительства офисного комплекса намечено на 2028 год.