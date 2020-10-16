Интерлизинг: программа «4 года ТО в подарок» при покупке Ford Transit в лизинг

Компания «Интерлизинг» совместно с Форд в России предлагает клиентам воспользоваться программой снижения стоимости владения – «4 года ТО в подарок».

Программа действует до 31 декабря 2020 года и распространяется на автомобили Ford Transit 2020 года выпуска в модификации V363.

В программе могут принять участие индивидуальные предприниматели и юридические лица, приобретающие в лизинг один автомобиль и автопарк, которых не превышает 11 автомобилей.

Так при покупке в лизинг Ford Transit V363 для клиентов предоставляется возможность получить «Форд Сервис Контракт – ТО4», предусматривающий бесплатное регламентное Техническое Обслуживание, начиная с третьего и до шестого (ТО3, ТО4, ТО5, ТО6), при условии прохождения первых двух ТО (ТО1 и ТО2) у официального дилера Ford в соответствии с регламентом. А также снижение стоимости сервисного обслуживания автомобиля Ford Transit и качественное обслуживание у официального дилера Ford.

Программа распространяется на автомобили при условии их регистрации в момент покупки и продолжает действовать даже в случае смены владельца.

Соблюдение правил программы и прохождение ТО1 и ТО2 у официального дилера Ford в соответствии с регламентом является обязательным условием.

Оставить заявку на лизинг можно на сайте ileasing.ru или по телефону 8 (800) 550 06 06‬‬

О компании «Интерлизинг»

Компания «Интерлизинг» — одна из крупнейших лизинговых компаний России. Более 20 лет занимает лидирующие позиции в сегментах лизинга легкового и грузового автотранспорта, строительной техники, а также сельскохозяйственной техники, машиностроительного и металлообрабатывающего оборудования.

Офисы компании находятся в 22 городах России: Санкт-Петербург, Москва, Уфа, Нижний Новгород, Самара, Казань, Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Тюмень, Сургут, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Омск, Воронеж, Челябинск, Барнаул, Ставрополь, Новокузнецк, Вологда.

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