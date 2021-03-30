980 человек стали обладателями наград IX Открытого чемпионата «Московские мастера»

980 человек стали обладателями наград в рамках завершившегося в столице нашей страны девятого Открытого чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia. Сообщается, что участниками соревнований стали школьники, студенты и наставники в категории от 50 лет и старше. Их медальный «улов» в совокупности составил 347 золотых, 313 серебряных и 320 бронзовых наград. Чемпионат отметился рекордным количеством участников и дисциплин — в 268 компетенциях состязались 25000 конкурсантов.

По словам и.о. начальника управления по развитию движения WorldSkills Московского центра качества образования (МЦКО) Елены Сумаковой, в текущем году организаторами чемпионата были презентованы 45 новых компетенций. В частности, в первый раз появилась дисциплина «Лечебная деятельность», в которой состязались лучшие фельдшеры, — привела пример Елена Сумакова.