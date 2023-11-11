Adamas One Corp. объявил о создании компании Adamas Technologies

Компания Adamas One Corp., Original Lab-Grown Diamond Company, высокотехнологичная компания, которая использует патентованную технологию для производства высококачественных, монокристаллических, выращенных в лаборатории алмазов для ювелирных изделий и алмазных материалов для технологической и других отраслей, объявила о формировании своей новой находящейся в полной собственности дочерней компании — Adamas Technologies.

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Компания Adamas Technologies будет отвечать за научные исследования и разработки, партнерство и развертывание решений на основе выращенных в лаборатории алмазов для технологической отрасли. Теплопроводность и износоустойчивость выращенных в лаборатории алмазов делает их идеальным решением для полупроводниковых приборов, используемых в промышленности и технологической отрасли. Запатентованная компанией Adamas технология обеспечивает значительные возможности удовлетворения возрастающего спроса в сегменте производства полупроводниковых приборов.

«Создание компании Adamas Technologies соответствует нашим недавно объявленным планам повысить присутствие в сегменте производства полупроводниковых приборов. Мы хотим быть уверены, что компания Adamas One всегда будет лидером применения выращенных в лаборатории алмазов в различных отраслях. Мы считаем, что принадлежащие нашей компании и запатентованные технологии обеспечивают сильное конкурентное преимущество в данной категории, особенно когда речь идет об адаптации выращенных в лаборатории алмазов в технологической отрасли. Очевидно, что замечательные свойства алмазных материалов обеспечивают решение некоторых наиболее сложных проблем промышленности, — отметил Джей Грдина (Jay Grdina), генеральный директор Adamas One Corp. — Выращенные в лаборатории алмазы отличаются повторяемостью, последовательностью и надежностью, которые так необходимы для применении в промышленности и технологиях, по приемлемой для этого рынка цене».

Руководить вновь созданной дочерней компанией будет г-н Джеральд Макгвайр (Gerald McGuire), операционный директор компании Adamas One Corp. Г-н Макгвайр обладает почти 30-летним широким опытом работы на рынке полупроводников и вывода на рынок инновационных интегральных микросхем и аналоговых схем.

«Нас особо привлекают возможности рынков полупроводниковых приборов. Ведутся значительные исследования в области использования термических и иных свойств алмазов для повышения эффективности и скорости передовых электронных схем. Недавно такие характеристики выращенных в лаборатории алмазов, как стоимость, качество и возможность производства, достигли того уровня, когда использование их в указанных целях стало целесообразным. Благодаря нашим патентованным процессам и составам материалы Adamas отличаются точным химическим составом и возможностью производства монокристаллических алмазов», — сказал Джеральд Макгвайр. «Использование выращенных в лаборатории алмазов является новшеством для полупроводниковой промышленности, и я с нетерпением жду вклада нашей команды в этот формирующийся рынок», — добавил г-н Макгвайр.

«Исключительные физические свойства алмазов известны достаточно давно. Инновации, основанные на теплопроводности, подвижности носителей и ширине запрещенной зоны алмазов, только начинаются», — подвел итог г-н Макгвайр.