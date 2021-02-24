Adani Enterprises и EdgeConneX объявили о создании совместного предприятия

Adani Enterprises — ведущая компания Adani Group, являющаяся одной из крупнейших многопрофильных инфраструктурных организаций в Индии, и EdgeConneX — один из ведущих операторов глобальных центров обработки данных, располагающий 50 объектами в 30 странах и регионах по всему миру —объявили о создании совместного предприятия с равными долями (50:50). СП будет осуществлять строительство и эксплуатацию центров обработки данных по всей территории Индии, используя взаимодополняющие знания, опыт и возможности обоих партнеров. Для удовлетворения быстрорастущей потребности в высококачественной и надежной ИТ-инфраструктуре обе организации обязуются инвестировать в это совместное предприятие значительные средства в течение следующего десятилетия с целью создания ведущей в Индии платформы экологически безопасных центров обработки данных.

Помимо полномасштабных центров обработки данных, компания AdaniConneX также построит целый ряд периферийных дата-центров, расположенных в стратегически важных точках по всей Индии, что обеспечит удовлетворение потребностей в мощностях, более приближенных к потребителям. Эти объекты периферийных вычислений проектируются и планируются таким образом, чтобы при наличии спроса их можно было без труда масштабировать, превращая в полномасштабные кампусы центров обработки данных. Важно отметить, что эта общеиндийская платформа гипермасштабируемых и гиперлокальных центров обработки данных будет снабжаться электроэнергией преимущественно за счет возобновляемых источников.

Будучи надежным поставщиком комплексных решений для организации центров обработки данных, пользующимся доверием ряда крупнейших и наиболее требовательных провайдеров услуг в мире, компания EdgeConneX предоставляет для этого совместного предприятия свой обширный опыт и ведущие в отрасли технологии.

«В лице Adani мы имеем идеального партнера в Индии, — заявил глава компании EdgeConneX Рэнди Брукман (Randy Brouckman). — Эта компания обладает необходимыми возможностями и уникальными знаниями и опытом в Индии, требуемыми для построения критически важной цифровой инфраструктуры, которая бы наилучшим образом обеспечивала обслуживание наших клиентов по всей стране. Мы намереваемся вкладывать средства в развитие цифровой экономики Индии и удовлетворять потребности наших клиентов по всему региону совместно с компанией Adani».

Это партнерство позволит эффективно использовать экспертные знания и опыт компании Adani в таких областях, как комплексный энергетический менеджмент, возобновляемая энергетика, строительство объектов недвижимости, а также ее опыт строительства и управления крупными инфраструктурными объектами на всей территории Индии.

«Одним из лучших проявлений концепции Digital India, предложенной нашим Достопочтенным премьер-министром, является быстрота, с которой все индийское население вышло во всемирную сеть, и последовавший за этим непрерывный экспоненциальный рост объемов использования данных», — заявил председатель правления Adani GroupГаутам Адани (Gautam Adani). — В настоящее время Индия обладает одной из крупнейших в мире абонентских баз потребителей информационного трафика, и для удовлетворения потребностей в надежной инфраструктуре для поддержки облачных вычислений, контентных сервисов, сетевого взаимодействия, Интернета вещей, сетей 5G, искусственного интеллекта и корпоративных нужд одним из крайне необходимых для страны инфраструктурных элементов являются центры обработки данных. Adani Group вносит свой вклад в виде уникального сочетания экологически чистой энергетики, опыта в сфере недвижимости, доступа к наземным станциям подводной кабельной связи и нескольким узлам по всей стране, которые будут служить в качестве объектов инфраструктуры граничных вычислений. Помимо опыта компании EdgeConneX в предметной области и ее передовых технологий в сфере организации центров обработки данных, сильное впечатление на нас произвела та гибкость, которую она привносит в наше совместное предприятие».

Деятельность СП AdaniConneX будет сосредоточена на создании сети гипермасштабируемых центров обработки данных в Индии, включая такие города как Ченнаи, Нави Мумбаи, Ноида, Вишакхапатнам и Хайдарабад. Строительные работы на этих объектах уже начались.