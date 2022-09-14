Adyen первой запустила систему мгновенного обновления данных карт Visa в Европе

Компания Adyen (AMS: ADYEN), глобальная платформа финансовых технологий, пользующаяся популярностью у ведущих компаний, сегодня объявила о запуске своего приложения для мгновенного обновления данных банковской карты Real Time Visa Account Updater (VAU) в Европе. Будучи первой платформой, предложившей решение Real Time VAU для системы Visa в Европе, Adyen будет помогать клиентам в повышении доходов и скорости авторизации платежей с использованием банковских карт посредством автоматического обновления данных держателей карты Visa в режиме реального времени. Это, в свою очередь, предотвращает отток клиентов, и, поскольку Adyen автоматически подключается к системам обновления данных о держателях карт, решение не требует специальной интеграции.

«Потребители могут испытывать разочарование в связи с необходимостью обновления данных о своих картах у разных продавцов, что может привести к ухудшению качества обслуживания этих клиентов, — заявил руководитель отдела продаж и эквайринга компании Visa Нил Колдуэлл (Neil Caldwell). — С помощью Real Time VAU клиенты Adyen могут избежать этих помех и сделать процесс оплаты плавным и беспрепятственным. На протяжении многих лет компания Adyen является прекрасным партнером, и мы рады тому, что она начинает совместную работу с нами в Европе».

«Мы очень рады стать первой платформой финансовых технологий, предоставляющей Real Time VAU для Visa в Европе, — заявил главный операционный директор компании Adyen Камран Заки (Kamran Zaki). — Компании, у которых есть клиенты в Европе, смогут использовать Real Time Account Updater для обеспечения максимально высокой скорости авторизации с одновременным обеспечением бесперебойного обслуживания клиентов».

Эта функция, которая ранее была доступна только в Северной Америке, позволяет компаниям обновлять сохраненные данные карт клиентов в режиме реального времени. При отправке платежа Real Time VAU мгновенно проверяет данные карты. В случае их изменения Real Time VAU немедленно обновит запрос на оплату, подставив обновленные данные карты. Все это происходит в процессе обработки платежа и отображается в виде одной транзакции.

Real Time VAU является частью предлагаемого компанией Adyen семейства продуктов RevenueAccelerate. Используя данные и машинное обучение, компании могут получить дополнительные доходы за счет повышения скорости авторизации, повышения качества обслуживания клиентов, сокращения оттока клиентов из-за сорвавшихся платежей и снижения затрат на обслуживание платежей. С 2017 года компания Adyen предлагает Real Time Account Updater целому ряду международных платежных систем.