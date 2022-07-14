African Leadership International заключила соглашение о приобретении Holberton Inc.

Компания African Leadership International (ALI), целью которой является трансформация Африки за счет подготовки трех миллионов бизнес-лидеров к 2035 году, заключила соглашение о приобретении базирующейся в Кремниевой долине компании Holberton Inc., специализирующейся на обучении разработчиков программного обеспечения следующего поколения с использованием проектно-ориентированной методологии как альтернативы университетам. Благодаря этому приобретению ALI получит право собственности на программу подготовки специалистов в области передовых технологий, которая позволит ей предоставлять международным организациям доступ к большому числу неиспользованных кадров, способных восполнить растущую глобальную нехватку специалистов в области информационных технологий. Сделка также изменит жизнь миллионов африканцев, наделив их навыками разработки программного обеспечения, которые будут играть ключевую роль в цифровом будущем. Ожидается, что транзакция будет завершена в третьем квартале. В рамках сделки сеть Holberton School будет отделена и станет независимой организацией.

По данным Всемирного экономического форума, пандемия ускорила темпы распространения прорывных цифровых технологий практически во всех отраслях, и в будущем будет создано 97 миллионов новых рабочих мест, которые будут в большей степени согласовываться с новым разделением труда между людьми, машинами и алгоритмами. Ввиду старения населения Китай, Индия и Запад, традиционные источники специалистов в области ИТ, сейчас имеют недостаточно кадров, чтобы удовлетворить этот новый спрос.

В Африке наблюдается быстрый рост численности населения. Этот регион имеет самую молодую рабочую силу в мире: средний возраст здесь составляет 19 лет по сравнению с 48 в Германии и Японии. По имеющимся оценкам, к 2035 году численность работоспособного населения в Африке достигнет 1,1 миллиарда человек, что больше, чем в Китае и Индии. По этим причинам глобальные технологические компании все чаще рассматривают этот континент в качестве нового источника специалистов в области ИТ. За последние три года о планах открыть технологические хабы в Африке, среди прочих, объявили Twitter, Google, Microsoft, IBM и Alibaba.

Эти тенденции два года назад побудили ALI к сотрудничеству с программой Holberton по обучению специалистов в области передовых технологий в целях быстрого масштабирования подготовки разработчиков программного обеспечения на африканском континенте. За последний год более 95 тысяч студентов приняли участие в осуществляемой ALI программе ALX по ускоренному развитию навыков, причем за последние 15 месяцев количество участников возросло более чем в 2000 раз.

Через The ROOM, отдел ALI по трудоустройству, эти новые специалисты мирового класса будут затем подбираться к транснациональным корпорациям, желающим создать свои технологические команды, аналогично тому, как технологические компании в настоящее время обращаются к странам Восточной Европы и Индии в поисках талантливых специалистов.

Благодаря этому приобретению ALI планирует стать одним из главных источников специалистов в области ИТ на африканском континенте и одним из крупнейших источников таких кадров в мире. Технология Holberton доказала, что она будет играть ключевую роль в экосистеме ALI. Студенты, обученные с использованием технологии Holberton, были наняты такими компаниями, как Apple, Google, Tesla, LinkedIn, Dropbox, Pinterest, Rappi и Nvidia.

Объединив программу ALX, технологии Holberton и отдел трудоустройства The ROOM, ALI стремится предложить сервис мирового класса, который позволит укрепить позиции Африки в качестве последнего рубежа развития технологий, обеспечив при этом долгосрочное решение проблемы нехватки кадров в области ИТ по всему миру.

«Благодаря нашим совместным усилиям, предпринятым на сегодняшний день, мы смогли обеспечить молодых африканцев возможностью получить качественное образование в массовых масштабах. Это отличается от всего того, что я мог наблюдать за свои 20 лет работы в сфере развития человеческого капитала на континенте. С учетом нашей текущей траектории развития я уверен, что в следующем десятилетии мы подготовим в Африке миллионы лидеров в сфере цифровых технологий, которые смогут решить многие из важнейших проблем континента. Наша цель заключается в том, чтобы стать крупнейшим единым источником специалистов в области технологий для всего мира», — заявил основатель и генеральный директор компании ALI Фред Сваникер (Fred Swaniker).

«Это приобретение поможет решить проблему нехватки специалистов в области технологий по всему миру, объединив наши сильные стороны и позволив африканским специалистам прокладывать путь вперед. Эта совместная проектно-ориентированная среда обеспечивает готовность каждого студента к трудоустройству после окончания обучения. Наши разработчики программного обеспечения предоставят организациям по всему миру возможности для быстрого масштабирования своих потребностей в технологических кадрах», — заявил соучредитель Holberton Джульен Барбьер (Julien Barbier).

К 2035 году Африка будет иметь крупнейшую в мире рабочую силу и должна будет ускорить трансформацию за счет расширения возможностей своего крупнейшего неиспользованного ресурса — населения. В соответствии с этим вызовом компания African Leadership International входит в African Leadership Group (ALG), экосистему организаций с общим видением, нацеленным на использование обширного человеческого капитала Африки путем отбора, развития и трудоустройства 3 миллионов этических и бизнес-лидеров с континента к 2035 году. Эта инициатива была создана в 2004 году Фредом Сваникером, серийным предпринимателем, признанным в 2019 году журналом Time одним из 100 самых влиятельных людей в мире. Также в 2019 году компания Fast Company назвала African Leadership University из состава ALG самой инновационной компанией в Африке и одной из 50 ведущих инновационных компаний в мире за «переосмысление образования в новую эпоху».

East Wind Advisors, Winston & Strawn LLP и Mazars выступили в роли финансового, юридического и бухгалтерского консультантов ALI соответственно.

Подробнее о компании Holberton

Инновационная и гибкая, компания Holberton, основанная в Кремниевой долине в 2015 году и называющая себя «ОС образования», предоставляет уникальный ассортимент инструментов, индивидуализированных программ обучения с автоматизированной системой оценки и методик обучения, помогая своим клиентам — учебным заведениям, университетам, корпорациям, правительствам и франшизам Holberton School — обучать новое поколение специалистов в области цифровых технологий.

Lowenstein Sandler LLP консультировал Holberton, Inc. по этой сделке.