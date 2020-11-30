Агентство «Эксперт РА» объявило о присвоении долгосрочного рейтинга кредитоспособности ruBBB+ холдинговой компании «ПРОМОМЕД ДМ»

Группа компаний «ПРОМОМЕД» входит в число ведущих российских фармацевтических компаний. Она является лидером в сегменте эндокринологии по лечению ожирения и управления пищевым поведением, лечению COVID-19. Также ГК «ПРОМОМЕД» занимает место в пятерке флагманов Российской Федерации по производству антибиотиков. Именно ее силами был разработан и выпускается препарат «Арепливир», эффективность и безопасность которого при лечении коронавируса подтверждена международными экспертами. Компании удалось в самые короткие сроки обеспечить лекарством граждан РФ.

Авторитетное рейтинговое агентство «Эксперт РА» на основании взвешенной финансовой политики Группы «ПРОМОМЕД» и комфортного уровня долговой нагрузки 27 ноября присвоило нефинансовой компании ООО «ПРОМОМЕД ДМ» долгосрочный рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB+. Речь идет о самом высоком рейтинге в своей категории, прогноз по нему — «стабильный». В планы «ПРОМОМЕД ДМ» входит наращивание объемов производства, также компания планирует расширять масштабы бизнеса, — отмечают эксперты Агентства.