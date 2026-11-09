От “плана Б” к стратегии: альтернативные инструменты финансирования выходят на первый план

Экономика
9 ноября 2026

Аналитический центр платформы Edenex org, специализирующейся на решениях торгового финансирования для внешнеэкономической деятельности (ВЭД), представляет прогноз развития рынка долгового капитала на 2027 год. Согласно исследованию, подготовленному руководителем отдела бизнес-аналитики Edenex org, банковский сектор перестает быть единственным входом в капитал для бизнеса: наряду с традиционным кредитованием растет роль внебанковских кредиторов, факторинговых компаний и финтех-платформ.

Рынок меняет вектор

Аналитики Edenex org фиксируют структурный сдвиг в финансировании МСП. До данным аналитических агентств объем банковских кредитов субъектам МСП в I квартале 2024 года составлял 3,71 трлн руб., а в I квартале 2025 года — 3,3 трлн руб. (снижение примерно на 11%). Портфель факторинга за тот же период вырос с 2,142 трлн руб. (на 1 января 2024 года) до 2,464 трлн руб. (на 1 апреля 2025 года), то есть примерно на 15%.

«Мы наблюдаем анатомию банковского разрыва. Ужесточение резервных требований ЦБ РФ (рост надбавок до 100% с марта 2026 года) и новые подходы к оценке заемщиков делают классические кредиты для компаний с высокой долговой нагрузкой или сложными активами практически недоступными. В этих условиях альтернативные инструменты становятся не просто “планом Б”, а стратегическим выбором», — комментирует руководитель отдела бизнес-аналитики Edenex org.

Что именно меняет регуляторика

Давление на банковский канал носит не конъюнктурный, а нормативный характер. Банк России с 1 марта 2026 года повысил надбавку к коэффициентам риска по кредитованию крупных компаний с высокой долговой нагрузкой с 40% до 100%. Чем выше надбавка, тем менее выгодно банку кредитовать компании с высокой долговой нагрузкой.

Дополнительно меняются подходы к оценке заемщиков: регулятор может ограничить применение банками экспертных суждений, позже — запретить признавать финансовое положение компании «хорошим» или «средним» при высокой долговой нагрузке. Планируется учитывать поручительства в пользу третьих лиц и ограничить кредитование одного заемщика на уровне 25% капитала банка. Совокупный эффект: компания, проходящая по одному параметру, отсекается по другому.

Отдельный фактор — скорость. Решение кредитного комитета занимает 1–2 месяца, тогда как средства часто нужны на закрытие кассового разрыва или финансирование конкретной сделки. По данным ряда независимых экспертов доля торговой задолженности в ВВП России в 2024 году достигла 61%: значительная часть товаров и услуг реализуется с отсрочкой платежа, и банковский цикл не всегда совпадает с ритмом расчетов.

Новый стандарт подготовки к финансированию

Эксперты Edenex org отмечают: альтернативный кредитор оценивает не столько баланс прошлых периодов, сколько реальные денежные потоки и контракты. В связи с этим компания сформировала чек-лист подготовки бизнеса к привлечению частных денег. Ключевые требования:

  • прозрачная управленческая отчетность, отражающая реальное состояние бизнеса;
  • контракты с надежными покупателями — без оговорок, запрещающих уступку права требования;
  • реалистичная финансовая модель с объяснением, откуда бизнес берет потоки на обслуживание долга;
  • четкая цель финансирования: не «деньги на развитие», а «деньги под конкретный контракт с маржой Y».

Экспортный факторинг позволяет поставщику получить финансирование сразу после отгрузки, не дожидаясь оплаты от зарубежного покупателя; риск неоплаты берет на себя фактор. Импортный факторинг строится на оценке качества контракта и надежности поставщика, а кредитование под выручку синхронизирует график платежей с поступлениями от покупателей и снимает кассовые разрывы.

Что это значит для рынка

Edenex org ожидает, что к 2027 году доля внебанковских инструментов в финансировании среднего бизнеса продолжит расти, а конкуренция сместится от цены кредита к качеству оценки денежных потоков и скорости принятия решений. Для компаний это означает необходимость заранее готовить управленческую отчетность и контрактную базу — именно эти факторы, а не только залог, будут определять доступ к капиталу.

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