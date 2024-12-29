Aghanim анонсирует мгновенные выплаты для разработчиков мобильных игр 

Aghanim, инновационная финтех-компания, ориентированная на сферу мобильных игр, объявила о новой функции для разработчиков игр: мгновенные выплаты. Платформа Aghanim, основанная выпускниками Гарвардской школы бизнеса с более чем 40-летним опытом работы в области видеоигр и финтеха, обеспечивает мгновенные выплаты, что резко контрастирует с отраслевым стандартом 45-дневных платежных циклов, используемых магазинам приложений..

Разработчики игр, движущая сила $107-миллиардной экосистемы мобильных игр, часто теряют значительную часть своих доходов из-за доминирующих приложений-магазинов. Ожидание своих заработков в течение 45 дней дополнительно препятствует их способности реинвестировать в привлечение пользователей, разработку и маркетинг. Aghanim меняет баланс сил, позволяя разработчикам переходить на прямую модель взаимодействия с пользователями (DTC), увеличивая их доходы и чистую прибыль до 200% вне платформ. Это сдвиг дает разработчикам возможность контролировать свои доходы и инвестиции, усиливая независимость и контроль.

Созданная для увеличения чистого дохода и чистой прибыли издателей мобильных игр до 200% вне платформ, Aghanim является первым в отрасли полностью самостоятельным комплексным решением которое предлагает инструменты для создания и управления веб-хабами игр, интегрированной коммерции, автоматизации LiveOps, взаимодействия с сообществом и платформу платежей. Веб-хабы игр предоставляют игрокам значительные преимущества через соревновательные, социальные и метаигровые функции, а также персонализированные монетизационные предложения, которые повышают вовлеченность игроков. Благодаря модели DTC разработчики мобильных игр открывают новые источники доходов и укрепляют связь с комьюнити, возвращая себе контроль над своими заработками.