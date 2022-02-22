Аграриям Кубани выделят на развитие 9,6 млрд рублей

Новости
22 февраля 2022

В ходе предпосевного совещания в администрации Краснодарского края участники обсудили вопрос финансирования региональной отрасли растениеводства. Совещание возглавил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава федерального субъекта отметил, всего до конца 2022 года на развитие агропромышленных предприятий власти выделят свыше 9,6 млрд рублей.

«До конца текущего года аграрии в сумме получат почти 10 миллиардов рублей, если быть точным – 9,6 миллиарда рублей. Растениеводам выделим 4,3 миллиарда рублей. Конечно же, это немалые деньги. Однако, если будет наблюдаться необходимость в дальнейшем расширении мер поддержки, эта сумма будет увеличена.

Прежде всего, при поддержке отрасли, возникает вопрос не количества, а качества предоставления госсубсидий. Немаловажно, чтобы деньги распределялись максимально прозрачно, и ни у кого из аграриев никаких вопросов при этом не возникало. Для нас одинаковую ценность имеют и мелкие фермерские хозяйства, и крупные производители», – отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор уточнил, прежде всего, государственные средства поддержки будут направлены на расширение площадей виноградников и закладку новых садов, на поддержание производства и реализации зерновых культур, а также на развитие мелиорации. На льготное кредитование аграриев власти выделят более 512 млн рублей, на агрострахование – 531 млн рублей, на развитие производства овощных культур – 339 млн рублей.

Источник фото: finansenew.ru

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