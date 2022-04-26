Агротроник — незаменимый помощник фермера

Рост спроса на продовольствие и стремительное удорожание стоимости производственных ресурсов вынуждают аграриев искать новые пути повышения эффективности. В нынешних условиях «главной дорогой» является переход на автоматизированные системы управления. Одна из них — платформа агроменеджмента РСМ Агротроник от Ростсельмаш — позволяет найти скрытые резервы техники и оптимально выстроить процесс ее эксплуатации.

Когда внутренние ресурсы у предприятия исчерпаны, резерв для развития можно найти именно в цифровых технологиях. РСМ Агротроник объединяет целое семейство электронных систем, разработанное компанией специально для повышения эффективности работы техники и людей. При этом все электронные системы могут работать как отдельные элементы, так и как единое целое на базе платформы.

В современных условиях РСМ Агротроник является тем самым «скрытым резервом», которые помогает фермерам экономить топливо, сокращать потери урожая и сводить к минимуму негативные последствия «человеческого фактора». По сути это платформа агроменеджмента и контроля операций агромашин, которая позволяет дистанционно контролировать технологические процессы, оптимизировать режимы эксплуатации техники, а также планировать и эффективно управлять парком в режиме реального времени и отслеживать эффективность сотрудников.

На большинстве единиц техники Ростсельмаш уже при выпуске с производственной линии установлены все необходимые для работы РСМ Агротроник элементы. Например, РСМ Агротроник установлен на всех моделях семейства TORUM 785, RSM 161, T500, ACROS 595 Plus, на кормоуборочных комбайнах RSM F 2000 серии и всех сериях тракторов.

В бортовую систему агромашин Ростсельмаш интегрировано телематическое оборудование. Это дает возможность получать информацию о машине. Система автоматически считывает и отправляет по сети мобильной связи через GPRS-канал сведения по десяткам различных параметров работы машины на сервер в течение всего времени работы. Далее эти сведения доступны для анализа пользователю платформы через web или мобильное приложение.

Это, например, могут быть сведения об активности техники, выполняемом технологическом процессе, о заправке и сливе топлива, о месте выгрузке и пр. Доступны и данные о режиме работы основных узлов и агрегатов — оборотах двигателя, температуре и уровне охлаждающей жидкости, температуре и давлении масла, текущем расходе и уровне топлива и т. д. Система также передает данные о скорости вращения ротора или барабанов, шнеков, вентилятора очистки, измельчителя, длине резки. Также доступно местонахождение конкретной агромашины с фиксацией траектории ее движения и отметками о том, что происходило на каждом конкретном участке.

Безусловно, система предупредит об аварийном состоянии техники и заблаговременно напомнит о необходимости ТО. Однако получение столь обширной информации о технике в поле далеко не самоцель платформы. В данном случае это лишь необходимый инструмент для настройки эффективности всего бизнеса. Поскольку результаты полевых работ отслеживаются в режиме онлайн, это позволяет принимать оперативные управленческие решения, не дожидаясь осмотра техники и доклада после каждого выезда в поле. Данные об убранной площади, суммарном расходе топлива при определенных параметрах работы техники, а также дополнительный набор сервисов позволяют эффективно «регулировать» работу агромашины, экономии ресурсов и времени, которое не тратится в простое техники из-за «кривых» логистических цепочек.