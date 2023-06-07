Air Products заключили контракт с Envision Energy на поставку 1,67 ГВт ветряных турбин для NEOM Green Hydrogen Company

Компания Envision Energy, мировой лидер в области зеленых технологий, сегодня объявила о подписании контракта на поставку ветряных турбин мощностью 1,67 ГВт для NEOM Green Hydrogen Company, крупнейшего в мире завода по производству водорода, работающего полностью на возобновляемых источниках энергии. Мегазавод расположен в Оксагоне, Неом, Саудовская Аравия.

В рамках контракта будут установлены новейшие ветряные турбины Envision мощностью 171-6,5 МВт, которые, как ожидается, будут полностью введены в эксплуатацию к 2026 году.

«Этот контракт является важной вехой как для наших компаний, так и для всей отрасли», — заявил глава компании Envision Energy, Чжан Лэй. «Мы гордимся тем, что участвуем в таком амбициозном проекте, который проложит путь для других компаний к реализации инициатив в области устойчивого развития».

«Мы чрезвычайно рады сотрудничеству с Envision в осуществлении этого революционного проекта», — заявил Вольфганг Бранд, вице-президент NEOM Green Hydrogen Company из Air Products. «Этот этап демонстрирует нашу общую приверженность достижению целей устойчивого развития в ходе реализации проектов».

NEOM Green Hydrogen Company намерены производить зеленый водород, используя исключительно возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, чтобы производить до 600 тонн в день зеленого водорода к концу 2026 года. Эта инициатива служит важным шагом в продвижении миссии «Видение Саудовской Аравии 2030» по сокращению выбросов углерода, одновременно стимулируя экономический рост и создание рабочих мест.

Дэвид Эдмондсон, генеральный директор NEOM Green Hydrogen Company, заявил следующее: «Партнерство с Envision Energy для обеспечения устойчивой энергетики, позволит NGHC реализовать наше видение ведущей роли в глобальном энергетическом переходе. Мы надеемся на тесное сотрудничество в качестве единой команды в течение следующих нескольких лет на этапе реализации проекта и последующей долгосрочной надежной эксплуатации».

Будучи глобальным технологическим партнером по развитию технологий с нетто-нулевыми выбросами, Envision предлагает всеобъемлющий комплекс системных решений. Помимо технологии ветряных турбин, Envision обладает обширным опытом в области новых энергетических инфраструктур, сочетая возобновляемые источники энергии с технологиями хранения энергии, цифровыми сетями и технологией power-to-x (P2X). Мегазавод NEOM Green Hydrogen Company служит подтверждением приверженности компании Envision и ее способности помогать организациям по всему миру в достижении их целей в области возобновляемых источников энергии.