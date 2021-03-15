Академия Минпросвещения соберет представителей системы образования на онлайн-семинаре «Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы»

Академия Минпросвещения России проведет онлайн-семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы» для представителей педагогических вузов и специалистов институтов развития образования (повышения квалификации).

16 марта в 10:00 по московскому времени на дистанционной площадке Академии Минпросвещения пройдет семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы». На мероприятии выступят управленцы разных уровней, эксперты Академии Минпросвещения и другие представители образовательной сферы. Региональный опыт представит Министерство образования и науки Алтайского края.

На онлайн-семинаре спикеры поделятся региональными практиками организации непрерывного сопровождения педагогов, обсудят векторы развития системы дополнительного профессионального образования, механизмы мотивации учителей для повышения квалификации, интеграцию различных возможностей региональной образовательной инфраструктуры для работы с педагогами.

Среди основных задач семинара организаторы выделяют создание единой дискуссионной площадки, экспертного сообщества, единого научно-методического пространства сопровождения педагогов, условий для сетевого взаимодействия, а также интеграцию возможностей участников семинара по реализации и внедрению эффективных практик в области повышения квалификации и предпрофессиональной подготовки педагогов.

Семинары проводятся по вторникам раз в две недели. Участие в мероприятии бесплатное. Трансляция мероприятия доступна по ссылке.

Записи предыдущих семинаров размещены на Едином федеральном портале дополнительного профессионального педагогического образования, а также на YouTube-канале Академии.

Дополнительная информация:

Академия Минпросвещения России – подведомственное учреждение Министерства просвещения Российской Федерации и ведомственный проектный офис национального проекта «Образование».

В функции Академии входит мониторинг реализации нацпроекта «Образование», оценка достоверности, актуальности и полноты информации о достижении целевых показателей. Академия координирует деятельность единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. В ее функции входит ведение единого федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального педагогического образования, разработка подходов к повышению квалификации руководителей, координация деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров.

История Академии Минпросвещения России началась в 1927 году с открытия центральных курсов по повышению квалификации работников социального воспитания. С 1997 до 2018 год она называлась Академией повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, с 2018 до 2020 года – Центром реализации государственной образовательной политики и информационных технологий. Сегодня Академия Минпросвещения принимает активное участие в реализации государственной политики в сфере общего образования, взаимодействует с региональными управленческими командами, координирует деятельность системы дополнительного профессионального образования.