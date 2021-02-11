Акселерационную программу предлагает стартапам MUIV.LAB

8 февраля в Москве открылся набор на программу акселератора MUIV.LAB. К участию приглашаются технологические стартапы в области робототехники, логистики транспортных потоков на основе big data (включая умные города), медтеха, биотеха, образования и entertainment. Заявку можно подать на сайте программы до 5 марта.

MUIV.LAB — это акселерационная программа, помогающая стартапам на стадии до Seed в развитии своего продукта и привлечении клиентов и инвестиций.

Программа длится три месяца, и включает в себя очные занятия: практические воркшопы, мастер-классы, еженедельные трекшн-митинги, персональные консультации с трекерами, нетворкинг и экспертные сессии. После окончания программы участники смогут представить свой проект инвесторам и представителям корпораций на демо-дне, получат возможность запустить пилот и привлечь финансирование до 3 млн рублей от организаторов программы, а также гранты и инвестиции от гостей финальной питч-сессии. Инвесторы суммами не ограничены.

Олег Линников — генеральный директор Startech.vc: «Мы с командой рады реализовывать новый сезон акселератора MUIV.Lab. В этот раз в программе будут более чёткие направления стартапов. По каждому направлению мы привлекаем в программу опытных экспертов и представителей корпораций для будущего партнёрства со стартапами-участниками».

Участвовать могут стартапы с MVP и команды от 3 человек, работающие более одного года. Организаторы ищут стартапы из следующих сфер:

робототехника;

логистика транспортных потоков на основе big data;

умный город;

инфраструктура умного города;

EdTech;

MedTech;

BioTech;

Entertainment.

Формат программы подразумевает «живое» общение между командами. В программе со стартапами будут общаться представители крупных корпораций и лидеры индустрии с опытом работы на международном рынке. Все мероприятия будут проходить в кампусе акселератора недалеко от центра Москвы.

Акселерационная программа проходит в партнерстве с факультетом ВМК МГУ, Акселератором Возможностей МГУ, Федеральным исследовательским центром «Информатика и управление» Российской академии наук, Российским университетом транспорта (МИИТом) и Startech.vc.

Участие в программе бесплатное. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.