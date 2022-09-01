Актер Максим Назаров решил обеспечить российских мужчин трусами под брендом «Чистые»

«В сериале «Салют, начальник!», где я играю главную роль, мой персонаж очень простой и добродушный. Недавно на съемках мне пришла в голову мысль, что любые брендовые трусы превращают наших русских мужчин в каких-то стиляг. Из-за этих резинок с чужими именами мы теряем свою аутентичность. Поэтому я решил, что самое главное, чтобы трусы были чистые», – заявил основатель бренда.

По замыслу автора, наши соотечественники, которые не придают значения торговым маркам нижнего белья, разделят его инициативу и станут гордо носить «Чистые трусы».

Генеральный директор кинокомпании Антон Карпушкин прокомментировал инициативу коллеги: «Мы всегда всё доводим до конца, если делать – делать хорошо. Мы со своей стороны обеспечим Максиму всю необходимую поддержку для производства и продвижения его бренда».

На вопрос, не мешает ли дополнительная занятость актерам во время съемок, ответил генеральный продюсер «Пензфильммаш» Семен Молоканов.

«Актеры вживаются в свою роль, и на период производства сериала буквально становятся этими людьми. «Тот самый мент» точно ходил бы в обыкновенных чистых трусах, и то, что Назаров решил запустить производство и обеспечить «Чистыми» свою аудиторию, еще раз подтверждает, что он проник в голову своего персонажа на 100%», – убежден Молоканов.

Когда бренд появится в бутиках всей страны, пока неизвестно, однако по планам команды уже осенью 2022 года любой желающий сможет заказать комплект “Чистых” через социальные сети.