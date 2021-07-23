Активисты и экологи провели санитарную очистку берега речки Большая Смедова

Большой субботник прошел на берегу речки Большая Смедова у деревни Острога в городском округе Кашира. Убрать заторы из упавших в воду деревьев, собрать мусор, облагородить берег приехали советник губернатора Московской области Александр Коган, экологи и активисты из «Молодой гвардии Единой России». Естественно, присоединились и жители деревни. Особенно много кандидатов в помощники оказалось среди местной ребятни.

Не обошлось и без серьезной техники: ломовоз-погрузчик позволил вытащить крупные стволы, экскаватор-планировщик – выровнять линию берега, трактора – окосить траву, вывезти порубочные остатки и отсыпать песком небольшой пляжик.

Река является точкой притяжения для местных жителей, мы видели, что всё здесь заросло. Вдобавок маловодие, потому что выше по течению образовались три запруды из поваленных деревьев. Мы сейчас разбираем образовавшиеся плотины, кроме того, обустраиваем берег, покосили траву. Это обычная санитарная очистка, на которую не требуются какие-то разрешения. Нам сегодня очень помогла «Молодая гвардия Единой России», их было порядка 50 человек, огромное количество местных жителей пришло, молодёжи, детей. Сейчас посмотрим, что у нас всех вместе получится сделать, – сказал Александр Коган.

За несколько часов работ изменения действительно серьёзные: из дикого заросшего места берег превратился в аккуратный пляж, а Большая Смедова, освободившись от многочисленных заторов, потекла заметно резвее.