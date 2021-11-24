Активизировался и набор новых сотрудников

Водители на рынке перевозок хорошо знакомы с условиями работы в DIAZAN, поэтому те из них, кто не опасается сложных грузов и соблюдения жестких требований транспортировки со стороны заказчиков, работают в компании много лет. Плюсы очевидны: стабильная зарплата от 100 тысяч рублей без задержек. Деньги переводятся на карту 25 и 10 числа каждого месяца. Стоимость километра – 5,6 рублей. За простой компания доплачивает 1 тысячу рублей с момента приезда. Каждая дополнительная выгрузка также оплачивается, тариф – 1 тысяча рублей.

Само собой, перед тем, как поручить водителям перевозку своих непростых для транспортировки грузов, руководство DIAZAN просит бригадиров и инструкторов обучить и проэкзаменовать кандидатов, находящихся на испытательном сроке. Компания помогает новичкам не только изучить особенности доставки нестандартных грузов, но и оказывает помощь в оформлении документов.

Многие водители со стажем, приходят в DIAZAN, зная, что стабильность, прозрачность выплат, а также понятные условия карьерного роста здесь гарантированы. Руководство всегда доступно. Оно на связи со всеми сотрудниками, и готово обсуждать возникающие вопросы. Вопрос исполнения обязательств компании перед сотрудниками не обсуждается, так как не только оплату испытательного срока, но и компенсацию расходов в пути, доплату за экономию топлива, возможность отдыха транзитом, техническое обслуживание на сертифицированных СТО без участия водителя компания берет на себя.

Что важно, автопарку компании не более 5 лет. Автомобили только европейского производства. На каждом установлены транспондеры и бортовые устройства «Платон», водители круглосуточно находятся на связи с информационным центром DIAZAN.

Для личного транспорта компания выделила охраняемую стоянку, а сотрудникам, давно работающим, доплачивают за выслугу лет.

Требования к новым кандидатам стандартные: наличие карты тахографа ЕСТР, загранпаспорта, опыт вождения по категории Е – от одного года, прекрасное знание ПДД.

При этом, все кто приходят в DIAZAN понимают, что дополнительные обязанности водителей, прошедших отбор, не ограничиваются стандартным контролем процесса погрузки и выгрузки товара. От них требуется безаварийная, аккуратная перевозка по строго установленным маршрутам, постоянный контроль состояния транспортного средства.

На рынке перевозок существует не более пяти компаний, работа в которых является престижной и интересной. DIAZAN одна из компаний, входящих в эту пятерку. По мнению экспертного сообщества, условия работы, которые DIAZAN создает своим водителям и сотрудникам офиса, являются одними из наиболее комфортных для стабильной и долгосрочной работы.