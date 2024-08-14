Актриса и амбассадор TUMI Мун Гаён снялась в коллекции Voyageur Leather и 19 Degree Frame

Международный бренд TUMI, специализирующийся на путешествиях и образе жизни, дебютировал с коллекциями Voyageur Leather и TUMI 19 Degree Frame. Для этого компания TUMI привлекла глобального амбассадора, знаменитую южнокорейскую актрису Мун Гаён, к участию в кампании, которая переносит зрителей на улицы Сеула на один день ее жизни вместе с TUMI.

Mun Ka Young with the Mini Train Case Crossbody

В этой динамичной кампании TUMI вновь представляет роскошную, модную коллекцию Voyageur, выполненную из высококачественной кожи. В коллекции Voyageur Leather представлены рюкзаки, сумки, хозяйственные сумки, сумки на ремне и сумки через плечо.

TUMI также расширяет свои туристические предложения этой осенью с появлением чемодана TUMI 19 Degree Frame, инновационного подхода к фирменной коллекции бренда 19 Degree.

«В этом сезоне TUMI продолжает продвигаться вперед, поскольку мы расширяем образ жизни женщин и развиваем наш опыт путешествий, чтобы создать более безупречный, вневременной и инновационный ассортимент продуктов, — сказал Виктор Санс (Victor Sanz), глобальный креативный директор TUMI. — Как один из наших ценных глобальных амбассадоров бренда Гаён идеально воплощает в себе стильную и практичную женщину TUMI».

Бренд запускает эти новинки с кампанией с Мун в главной роли на красочных, шумных улицах Сеула. Чтобы добавить богатства и аутентичности кампании, компания TUMI привлекла южнокорейских авторов, режиссера Тхэджона Суна (Taejong Song) и известного фотографа Кима Хиджуна (Kim Hee June). Сун и Ким сочетают уличную фотографию с динамичными методами съемки, чтобы погрузить зрителей в ежедневную поездку Мун, запечатлевая яркую энергию и городскую архитектуру Сеула.

Mun Ka Young with TUMI 19 Degree Frame

«Лично я была так взволнована тем, что эта кампания будет сниматься в Сеуле, Южная Корея, месте, которое я называю домом, — сказала актриса Мун Гаён. — TUMI идеально дополняет мой образ жизни на ходу, сохраняя все мои вещи в порядке, при этом выглядя изящным и стильным».