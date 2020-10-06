Александр Молотков выступил на Фестивале финансовой грамотности

Уже четвертый год кряду в Москве было организовано проведение Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Как заявил руководитель столичного образовательного ведомства Александр Молотков, это мероприятие подтвердило непреложную истину, что Москва является городом образования. Для его проведения в онлайн-формате в силу коронавирусных ограничений были задействованы разнообразные образовательные ресурсы. Элементы финансовой грамотности были интегрированы в образовательный процесс. Об этом говорится в сообщении портала столичной мэрии.

Отмечается, что площадки фестиваля смогли «посетить» жители 18 субъектов РФ. Прямые эфиры тематических площадок можно было смотреть в СМИ и на онлайн-платформах образовательных учреждений. Непосредственно трансляция мероприятия шла на его официальном портале. Все материалы доступны для изучения и по окончании фестиваля на его сайте, а также на страницах партнеров.