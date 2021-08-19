Александр Раппопорт – новый игрок на рынке складской недвижимости

18 августа 2021 г., Москва. ООО «СДМ ТК-2», входящее в группу компаний Industry Partners Corporation (IPC), приобрело офисно-складской комплекс «Тиера». Актив расположен в подмосковной торгово-промышленной зоне «Алтуфьево», расположенной между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе рядом со МКАД.

Сумма сделки по итогам торгов составила более 4,6 млрд рублей при стартовой цене в 2,99 млрд рублей.

Офисно-складской комплекс «Тиера» включает более 60 000 кв. м. мультитемпературных складов, 11 тыс. кв. м. офисных площадей и земельные участки общей площадью более 15,5 га. Благодаря своему расположению комплекс может быть использован для создания склада «последней мили».

Российский филиал IPC возглавляет Александр Раппопорт. Компания планирует развивать складское направление и заинтересована в привлечении крупных арендаторов. Для IPC покупка комплекса «Тиера» — это, прежде всего, перспективное вложение, связанное с ростом спроса на складскую недвижимость в Москве.

Эксперты рынка уверены, что площади «Тиера» будут востребованы среди игроков рынка электронной коммерции, так как доля свободных складских помещений в Москве на сегодняшний день крайне низка. Преимуществом объекта для потенциальных арендаторов, кроме расположения, также является его превосходное техническое состояние.

Industry Partners Corporation – группа компаний, специализирующаяся на вложениях в индустриальные активы и коммерческую недвижимость.

ООО «СДМ ТК-2» — российская компания, управляющая коммерческой недвижимостью.