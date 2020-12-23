Алексей Кузовкин: цифровые сервисы становятся главными инструментами жизнедеятельности

Алексей Викторович Кузовкин – генеральный директор компании «Инфософт», экс-председатель совета директоров группы компаний «Армада». Алексей Кузовкин обладает колоссальным опытом управления инновационными и IT-проектами. Алексей Викторович рассказал о том, как цифровизация помогает выживать бизнесу во время пандемии.

Пандемия. Цифровизация. Бизнес

Пандемия, вследствие которой население постигли карантин и самоизоляция, привели к переходу большей части сотрудников на удаленную работу. Учитывая прогнозы, на фоне пандемии выиграют те компании, которые владеют инструментами для ведения бизнеса онлайн и могут предоставить их своим работникам. Первые места среди таких ресурсов занимают платформы, которые позволяют осуществлять групповые звонки и видеоконференции. К примеру, акции американской компании Zoom резко выросли в несколько раз по сравнению с февралем месяцем благодаря тому, что ежемесячно количество пользователей бьет все рекорды. И наоборот, на фоне закрытия из-за пандемии завода Iphone в Китае, акции компании Apple резко упали в цене.

На протяжении последнего времени многократно обсуждалась цифровизация, дистанционное образование и возможность удаленной работы. Но пандемия просто не оставила выбора. Скорость цифровизации на фоне коронавируса возросла в 10 раз. Компании хотят быть подготовлены к возможному карантину. Целью большинства из них является обеспечение полноценной удалённой работой своих сотрудников, предоставление виртуального доступа к рабочему столу офисного компьютера. Но в любом случае, необходимо понимать, что любой кризис и пандемия рано или поздно закончатся, но сама сегодняшняя ситуация кардинально изменит наше будущее.

В настоящее время, когда огромная часть мира находится на карантине или в добровольной изоляции, цифровые сервисы занимают лидирующее место жизнедеятельности. Онлайн-платформы дают возможность работать, заниматься спортом и самообразованием, обеспечивать себя продуктами питания и другими товарами первой необходимости. Цифровизация коснулась даже таких сфер жизни, где всегда и уверенно лидировал офлайн-формат. Как пример – индустрия развлечений. Коронавирус по ней ударил достаточно сильно. В странах с тяжелой эпидемиологической обстановкой уже закрыли кинотеатры и концертные площадки. Но и тут же стали ускоренно развиваться онлайн-возможности культурного досуга. По прогнозам, если ситуация с ковидом не улучшится, тогда темпы роста рынка онлайн-видео увеличатся на 15%.

После коронавируса

Никогда ранее никакие аргументы, звучавшие в пользу цифровой модернизации, не были настолько актуальны, как сейчас. Когда закончится пандемия, и бизнес начнет выходить из кризиса, тогда начнется расстановка приоритетов. Компании будут думать не о том, нужно или нет им развивать свою цифровую реформу, а когда ее надо провести.

Конечно, цифровая модернизация обеспечит бизнесу не только возможность предсказать очередной кризис, связанный с изоляцией, но и все инструменты для того, чтобы с ним справиться. Что бы ни случилось, в наиболее выигрышном положении окажутся те компании, которые максимально быстро отреагируют на такого рода вызов и воспользуются цифровыми возможностями, чтобы работа не останавливалась по причине изоляции. Сделать это помогут IT-компании, подобранные таким образом, чтобы сотрудники и команда разработчиков понимали отрасль, для которой создают решение.

Все больше и больше офлайн-компаний вследствие пандемии ускоренными темпами полностью переводят свою деятельность в онлайн и вступают в конкуренцию с интернет-соперниками. Все это вместе показывает не только социальную роль цифровой среды, но и является масштабной работой, которая пока еще не завершена. Выигрывают те, кто не боится принимать смелые решения, пробовать новое, подстраиваться под реалии современного мира. И сейчас для этого самое подходящее время.

На фото: Алексей Викторович Кузовкин